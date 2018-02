Confirmación para algunos, revelación para otros, Pavlo estuvo en Guadalajara. Lo hizo como invitado estelar para el programa de apertura de la Primera Temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, bajo el rubro de “Noches Mediterráneas”, la noche del jueves en el Teatro Degollado.

Para que su presentación fuera triunfal en toda la extensión del vocablo, sólo faltó que la sala se llenara. Para los asistentes, se trató de la confirmación de que Pavlo Simtikis –su nombre completo—, canadiense de ascendencia griega, es, en plena madurez como artista, un virtuoso de la guitarra; y sus acompañantes (guitarra portuguesa, bajo y batería) notables por su acoplamiento y excelentes por el dominio de sus instrumentos.

El programa de mano hacía referencia al “personal estilo composicional de Pavlo, en el que convergen acentos, ritmos y colores de las músicas griega, latina, española y hasta balcánica”. Clasificada en el género “pop”, esta música, vital, intensa, sugestiva, luminosa –deslumbrante incluso—, de ninguna manera representa una intrusión en una sala de conciertos y con participación de un ensamble que de ordinario interpreta música “culta”.

Es probable que Pavlo, como autor, esté lejos de los clásicos. Sin embargo, su inspiración como autor y su maestría como intérprete están fuera de toda discusión. Esto también es música; esto también es arte; esto también es cultura.

El programa incluyó una docena de composiciones de la estrella de la noche (“Highstrung”, “Love for forever”, “Paradise”, “Opa!”, “Tisfteli”, “Under the heat”, “Cuban brass cowboy”,”Love letter”, “Andalusia by night”, “Canción del mariachi” –en obvia alusión a la música folclórica mexicana—, “Eternal flower”, y “Pavlo style”, más tres encores), en las que hubo ocasional --y entusiasta, vale subrayarlo— interacción del cuarteto con el público.

Se intercalaron en el programa “La Mañana de un día de fiesta”, de Debussy; la “Danza Ritual del Fuego”, de El Amor Brujo, de Falla, y “La Valse”, de Ravel. Obras propicias –como dijo Marco Parisotto, director titular de la OFJ, en el preámbulo de la velada— para el virtuosismo de la orquesta.

En un intermedio, Roxana Trexel, de la Fundación Hermes Music, y el maestro Anselmo, artesano wixárica, obsequiaron a Pavlo, en el escenario, una preciosa guitarra negra decorada por indígenas huicholes. El programa se repite este domingo, en el mismo escenario, a partir de las 12:30 horas.