Violencia imparable

No estamos tomando con suficiente seriedad el tema de la inseguridad. Nos están acostumbrando a que la vida es así. Jóvenes entre 15 y 20 años no han sabido más que de violencia desatada. La sociedad no puede ser la proveedora forzada de la delincuencia que secuestra a los jóvenes y les arruina su futuro.

El Gobierno está siendo pavorosamente irresponsable hasta hacernos pensar que es cómplice. Jalisco cada vez está peor, no es sólo Teocaltiche, es la tierra caliente y la sierra de Mascota, la región Norte, la Valles, la ribera de Chapala, y la región de Zapotlán, es todo Jalisco que tienen ahora dos gobiernos, el activo delincuencial y el pasivo oficial. ¿Qué debe pasar para que finalmente reaccionemos?

ATALAYA

Coronavirus y política

por Sergio López Rivera

Desde su inicio, la actual pandemia anunciaba su propósito de afectar la situación política de los países aquejados, es decir, casi todos, y la realidad ha rebasado las más pesimistas previsiones, más de 10 millones de afectados y más de un millón de muertos que lamentablemente seguirá aumentando.

Las secuelas para los que sobreviven son terribles y el sufrimiento de los cercanos a los que mueren es inaudito, pero dentro de lo lamentable, habrá que tener consciencia y fe en que los tratamientos y las vacunas funcionarán a futuro, lamentablemente nada cercano al trauma mundial del encierro, que ya ha causado serios daños tanto mentales como físicos.

La precipitación de algunos gobiernos para abrir los centros de reunión masiva, negocios, diversión, comida y bebida, etcétera, ha causado la necesidad de volver a cerrar la convivencia social en muchos aspectos, si no todos, para prevenir y evitar el contagio masivo que se ha presentado ya, pero la fatiga y la corta visión de algunos dirigentes políticos ha provocado la expansión exponencial del virus, llevando la estafeta de irresponsabilidad el ahora efímero presidente de EU, Trump, que en forma absurda e irracional, desoyó las recomendaciones de su equipo de lucha contra el virus, y lo único que logró, para su nefasto récord como presidente, fue que las muertes se incrementaran, estimando que para enero próximo llegarán a más de cuatrocientos mil, y el contagio llegará a los millones.

La realidad es que la pandemia sorprendió a todos, aun a los gobiernos y éstos se vieron obligados a meter el freno de emergencia, ahora la situación ha cambiado y deben aprender de sus anteriores errores para evitar que los efectos lleguen a multiplicarse de nuevo, prevención, control y uso mandatorio del cubrebocas, así como evitar reuniones multitudinarias sin tomar las necesarias precauciones, se imponen como medidas señaladas por los gobiernos para llegar a controlar esta plaga moderna.

FILOSOFÍA COTIDIANA

¡Presente!... Maestro

por Uriel EduardoSantana Soltero

Soñamos con el recuerdo, a Dios gracias, de aquellos que nos formaron… quienes nos legaron su huella, carisma y ejemplo, en actos generosos e inolvidables.

¡Maestro!... Siete sencillas letras, cuatro consonantes y tres vocales -sin repetir alguna- escritas así, con inicial Mayúscula: con la “M” de México, en pro de su grandeza, seguida de la “a”, con la cual inicia el alfabeto de nuestra Lengua, y la gran mayoría de las occidentales. La “e” de Entrega vocacional; pues no vale el título que muchos pretenden adjudicarse, sin merecimiento o cumplir con tal tarea. Y esa “s” tan sobresaliente, por su indispensable “espíritu de Servicio” a la comunidad y, ante todo, a la formación de sus educandos. La “t” de Trabajo, formando la “Triada indispensable” con la “r” de Responsable y la “o” de Oportuno, que nos hablan de lo que debiese de ser -en esencia pura- la hasta ahora mal llamada: “Reforma Educativa”, sinónimo de indebidas “canonjías políticas” (empleo de poco trabajo y bastante provecho; según la Academia de la Lengua), muy escasa laboriosidad y nulo aprovechamiento.

Cuando vamos haciendo memoria de la época estudiantil, se recuerdan con mayor placer y reconocimiento a quienes supieron ser estrictos mentores. Aquellos que pusieron mucho o quizá, casi todo de sí, para nuestra formación.

Recordemos con cariño en su día y un Padre Nuestro en su memoria, a quienes tanto nos dieron con la intención de formarnos. No importa, pues, que no alcanzásemos a ser su obra más acabada. Quince de mayo ¡Feliz día del Maestro!

MERCADOTECNIA

Tiempo de reflexión

por Carlos Cortés Vázquez

Son muchas las variantes influyentes en nuestro comportamiento: hacia los fenómenos, algunos nominados naturales y otros formulados por la inseguridad; este último la incapacidad del comportamiento por parte de la autoridad plagada de contradicciones.

El efecto económico prevalece motivando variantes de insuficiencia en capacidad de fuentes de empleo y hasta reducción en el número de plazas adecuadas a las variables tecnológicas. Es por ello necesario aplicar la reflexión con sentido estricto en lo particular por parte de inversionistas empresarios y núcleos obreros.

La biología reciente reclama adecuación de mano de obra calificada proveniente de la educación iniciada en el hogar con seguimiento en el aula con uso de los nuevos instrumentos no precisamente presenciales como los de pasadas generaciones y sí adecuados a los nuevos instrumentos audiovisuales en posesión de millones de seres en la calle transitando aún sin la previsión sanitaria con creciente migración.

Dios nos guarde de la discordia.

