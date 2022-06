Violencia en Jalisco en perspectiva global

Dos recientes hechos de violencia ocurridos en Jalisco y en Chihuahua han provocado nuevas críticas y debates sobre la política de seguridad y combate al crimen organizado que siguen tanto el gobierno federal como el gobierno estatal.

El asesinato de tres personas, entre ellos los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocahui, Chihuahua, el pasado lunes, y el enfrentamiento en una colonia del municipio de El Salto, Jalisco, el miércoles con un saldo de trece personas fallecidas, entre ellos cuatro policías municipales, han encendido las alarmas y abiertamente expertos y fuerzas políticas han pedido un replanteamiento de la estrategia de seguridad.

Terco como es, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido que no cambiará su política de seguridad, a la que ha denominado “abrazos y no balazos” y que en realidad ha retomado el camino de la militarización de la seguridad pública del país. Según el presidente, las altas cifras de violencia que hay en México son uno de los graves problemas que heredó de anteriores gobiernos y que resolverlo tomará varios años e inversión de recursos.

Aquí en Jalisco el gobernador Enrique Alfaro Ramírez también ha defendido su estrategia de seguridad. Apenas el martes 21 de junio, en un mensaje en redes sociales, presumía que las cifras de inseguridad se reducían sustancialmente en el estado, de acuerdo con datos del gobierno federal.

Con evidente tono optimista, dijo el mandatario jalisciense: “Lo que podemos afirmar categóricamente es que el tercer estado más grande del país, en todos los indicadores de seguridad, está en un lugar muchos más allá del tercer lugar, es decir, se ha avanzado mucho, hay resultados que el propio gobierno federal reconoce como positivos, estamos ya en condiciones de decir que nuestro estado está por debajo de la media en la totalidad de la incidencia delictiva, y eso nos da mucho gusto porque ese ha sido un propósito que nos habíamos planteado. Esto es comparando enero-mayo de 2022 con el 2021”, declaró el inquilino de Casa Jalisco.

Uno de los datos que ofreció el gobernador Enrique Alfaro es que la tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes es en Jalisco ahora más baja que la tasa nacional. En todo el país, entre enero y junio de este año, se registró una tasa de 9.8 por cada 100 mil habitantes y en Jalisco 9.5.

Y lo que dijo puede tener sustento en la comparación de las cifras entre estados del país y entre lo que ocurría en años o meses anteriores y ahora, pero lo que no reconoce el gobernador ni su gobierno es que las cifras de la violencia siguen siendo extremadamente altas, si las ponemos en un contexto global.

La tasa de homicidios por 100 mil habitantes en Jalisco supera 50 por ciento la tasa mundial que es de 6.1, es menor que la tasa de toda América (17.2) y de África (13) pero triplica la tasa de Europa y Oceanía.

De hecho, la tasa de homicidios en Jalisco es semejante a las asesinatos intencionales que ocurren en países de gran tamaño y población. Puesto en contexto global, el número total de homicidios en Jalisco (2,019) es semejante a los que ocurren en Argentina (2,291), Egipto (2,207), Turquía (2,006), Irán (1,936) o Tailandia (1,787) en 2019 (https://bit.ly/3ba1QMX).

Según el Estudio Mundial sobre el Homicidio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2017 en Jalisco se cometieron más asesinatos que en toda Oceanía: 1,000 Oceanía contra 1,329 homicidios en Jalisco. Oceanía tiene 41.1 millones de habitantes y está conformada por Australia, Nueva Zelanda, Fiji y Papúa Nueva Guinea (https://bit.ly/39RQP2F).

En 2019 Jalisco tuvo casi el mismo número de homicidios que los que ocurrieron en España, Alemania, Reino Unido e Italia, juntos. Ese año se cometieron 2,019 homicidios en el estado mientras que en España se cometieron 333, en Alemania 623, en Reino Unido 755, y en Italia apenas 314. En estas cuatro naciones se cometieron 2,025 asesinatos mientras que en Jalisco se registraron 2,019. Entre las cuatro naciones europeas suman 257 millones de habitantes mientras que en Jalisco hay 8.3 millones. La comparación puede parecer exagerada, pero es útil para reconocer que las tasas de violencia que ocurren en la entidad son extremadamente altas y que la autoridad no puede festinar estos indicadores.

Desde su condición de privilegios (hombre, blanco, enriquecido, con poder político, protegido por seguridad pública) el gobernador ve un Jalisco y una Guadalajara que no vemos el resto de la sociedad. Desde esta condición de privilegios, es explicable que el mandatario no comprenda cómo la mayoría de la sociedad no percibe que la inseguridad y la violencia estén bajando en el estado.

