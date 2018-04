Verdades que a todo jugador de alto rendimiento no le gusta escuchar

El otro día leyendo estos puntos de unos de los profesionales en México, más dedicados y estudiosos, me refiero a Edgar Giffening, me gustaron mucho sus comentarios y creo que puede ayudar a muchos jugadores tanto amateur como infantiles y juveniles.

En varios puntos se lee con dureza, pero sin duda dice muchas verdades, y éstas nos pueden a ayudar a crecer de nivel tenístico, si la analizamos qué es lo que hacemos.

1. El ejercicio no es malo, el malo eres tú, y si ese es el caso, éste es precisamente el ejercicio que debes de estar haciendo lo más seguido posible.

2. Si crees que el entrenamiento es una pérdida de tiempo porque tu compañero es malo, lo más seguro es que tú no seas mucho mejor. Si fueras realmente mejor encontrarías la forma de que funcione para ambos.

3. Si no puedes soportar cometer errores, la pesca sería una mejor opción para ti. Los errores son parte integral del tenis. Para ganar un partido no es necesario jugar perfectamente, sólo necesitas cometer menos errores que tu oponente. Saber manejar tus errores es una habilidad esencial para tener éxito en este deporte.

4. Juega en contra de los jugadores con los que odias jugar lo más seguido posible. Ellos son los que saben cómo explotar tus debilidades. Juega con ellos hasta que aprendas como ganarles, después busca otros jugadores incómodos y empieza el proceso de nuevo.

5. No te quejes por querer jugar más alto en la alineación si no estás ganando en tu posición. Al equipo no le importa tu ego. Si no estás ganando, jugar en una posición más alta no le va a ayudar a nadie.

6. Ni tu rival, ni el árbitro o los espectadores te pueden hacer enojar. La verdad es que nadie tiene ese poder. Si te estás enojando es porque lo estás eligiendo. Aprende a controlar tus pensamientos y emociones si quieres tener éxito en el tenis.

7. Ganarle a alguien una vez no te hace mejor que él o ella. Para ser mejor le debes ganar la mayoría de las veces.

8. Una verdadera victoria ocurre en un torneo. Ganarle a alguien en el entrenamiento se siente bien, pero no tiene mucho peso.

9. Si no te gusta jugar partidos estás en el deporte equivocado. El principal objetivo del tenis es aprender a competir y el jugar partidos es una parte integral del entrenamiento. De hecho, practicar los golpes debe suplementar a los partidos y no al revés.

10. Justificando tu derrota con la excusa de que el contrario era un “pasabolas” es ridículo. Después de todo, el “pasabolas” no es más que un jugador que entiende algo muy importante del juego que parece que has olvidado. “La regla número uno en el tenis es meter la bola en la cancha”. El estilo y la velocidad sólo cuentan si obedeces esta regla.