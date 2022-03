¿Venganza naranja?

No nos gusta ser malpensados, pero resulta que Cynthia Cantero, la contralora ciudadana de Guadalajara, todavía tiene vigente su nombramiento como presidenta del Instituto de Transparencia de Jalisco, por lo que envió al Congreso del Estado un escrito con su renuncia, una vez que se le venciera la licencia que tenía.

Pero resulta que en el Legislativo no dieron trámite a la misiva, por lo que Cantero es presidenta del Itei y no puede ser al mismo tiempo contralora de Guadalajara, para no caer en duplicidad de funciones. Eso le impide, por ejemplo, seguir con los temas pendientes, como la revisión de las licitaciones tapatías.

No queremos pensar que esa omisión fue intencional por parte de la fracción de MC, que controla el Congreso, por aquello de que le están cobrando al alcalde Pablo Lemus el desaire a la cumbre naranja del pasado fin de semana.

Por lo pronto, el Congreso debe aceptar la renuncia de Cantero.



* * *



Entre las negociaciones de las que no se entera la gente, destaca la diputada de Hagamos, Mara Robles… o cuando menos así parece.

El pasado 17 de febrero propuso en sesión del pleno del Congreso que se citara a comparecer al nuevo fiscal, Luis Joaquín Méndez. Fue enfática en su postura al proponer el punto de acuerdo, pero curiosamente en sesión de la Junta de Coordinación Política, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Quirino Velázquez, solicitó que se retirara la propuesta para revisarla mejor. Y la señora Robles ahora estuvo de acuerdo en que se eliminara la petición.

¿Algún beneficio a cambio?, preguntaron los presentes, porque la diputada de Hagamos suele ser muy “maciza en sus razones”.

Eso sucedió ya que se aprobó el presupuesto 2022 del Legislativo.



* * *



Llamó la atención que el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Eduardo Martínez Lomelí, se ausentara “por enfermedad” de la sesión del pleno realizada el lunes pasado. Los rumores en pasillos del Palacio Municipal iban de un lado a otro: “No se enfermó… quiso invalidar la sesión”, dijeron unos. Otros empleados municipales apuntaron: “Está en contra de la renegociación de la deuda”, que era el tema central en la sesión.

Las voces más moderadas en el Gobierno tapatío consideran que Martínez Lomelí no intenta bloquear la reestructuración de la deuda pública, porque la regidora Patricia Campos, presidenta de la Comisión de Hacienda y políticamente cercana a él y al secretario estatal del Trabajo, Marco Valerio Pérez, empujó el acuerdo.

Lo que sí es cierto, es que Martínez Lomelí ya se siente candidato a la alcaldía para las elecciones de 2024. Eso suena también en los pasillos.