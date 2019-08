1. Los que sí tienen qué ofrecer en Fráncfort.* Nicolás Cuéllar Camarena es un joven tapatío que dirige, junto a Raúl Aguayo, una editorial independiente, Dharma Books, fundada en 2017 en la ciudad de México. No solamente presentarán sus propios libros en la Feria de Fráncfort, sino que están ademas invitando, sin costo alguno, a otras cinco editoriales independientes para que puedan llevar los suyos. Dharma cuenta ya con un pequeño pero notable catálogo que incluye ensayo, narrativa, poesía e ilustración. Busca dar a conocer a jóvenes talentos y apuesta a la calidad: por “el libro-objeto a precio discreto”. Reconforta saber que existen iniciativas como ésta y que al frente de ellas están jóvenes inteligentes y reflexivos que bien podrían dar alguna lección a sus mayores. Dice Nicolás Cuéllar, a propósito de la tan tonta cuanto indignante afirmación del director del Fondo de Cultura, que suponiendo que ese sello no tuviese nada que ofrecer, “nos preguntamos, ¿cuál será el trabajo editorial que están haciendo en el Fondo?, ¿están buscando opciones?, ¿están haciendo un trabajo de editores?, ¿están buscando voces importantes?”

2. Una de las mayores hazañas.** En la edición sevillana del periódico español ABC se está publicando una estupenda serie para conmemorar el quinto centenario de la primera circunnavegación del globo. Las naves zarparon de Sevilla el 10 de agosto de 1519 en una expedición, patrocinada por la Corona española que llevaba por capitán al portugués Fernando de Magallanes, a quien más tarde sustituiría el español Sebastián Elcano, al morir aquél en las Filipinas. La Relación del primer viaje alrededor del mundo (1524) es la fuente más importante sobre ese inaudito viaje, escrita por uno de los participantes en él: el caballero italiano Antonio Pigafetta, que fue uno de los sólo dieciocho navegantes que lograron regresar a Sevilla en 1522 a bordo del único navío sobreviviente, la nao Victoria (otros pocos miembros de la expedición original de más de doscientas personas y cinco embarcaciones volverían luego a Lisboa, prisioneros de los portugueses).

3. Guadalajara, la sorprendente.*** Quien deambule por las calles de la ciudad (quién sabe si por los guetos y cotos, pero cuando menos por la parte -relativamente- aún civilizada), no habrá dejado de azorarse al paso de unos vehículos francamente alucinógenos que suelen acarrear graduados, quinceañeras y hasta difuntos, y de preguntarse de dónde salen tales engendros. Si bien tiene muchas ventajas no estar al tanto de las vecindades cibernéticas y ser ajenos a los “reálitis” y “celébritis”, de repente se pierde uno cosas tan sorprendentes como una serie que se llama Mexicánicos y sale desde hace ya varios años en el Discovery Channel. El gran personaje indiscutible del programa es don Martín Vaca Sánchez, un tapatío simpático y listísimo que, al frente de un gran equipo de gente muy hábil, transforma coches en toda clase de fantasías descabelladas. Vale la pena asomarse a los videos (están en Youtube) para caer en la cuenta de los asombrosos gustos y aspiraciones de mucha gente, famosa o no, que recurre al taller de don Martín.

