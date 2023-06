Se definieron las reglas para la elección del candidato o la candidata en Morena a la Presidencia de la República. De entrada, ninguno se bajó de la competencia, como se había previsto que podrían hacerlo Adán Augusto López o Ricardo Monreal. Van todos.

Lo que se puede evaluar es que Marcelo Ebrard consigue una ganancia, al establecerse la obligación de que todos los aspirantes renuncien a su cargo o soliciten licencia, para después participar en cinco encuestas. La primera será organizada por Morena. Y las otras cuatro se efectuarán por sugerencia de los aspirantes.



* * *



¿Ventaja o desventaja?

Desde la Ciudad de México, el promotor de Ebrard y regidor de Zapopan, Alberto Uribe, consideró que el resultado del Consejo Nacional de Morena permite piso parejo, pero hay “una espiral ascendente” para Marcelo. Por el contrario, dice que el desgaste es para Claudia Sheinbaum. ¿Será?

Del bando contrario, afirman que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México es la buena.

En septiembre conoceremos a la “corcholata” triunfadora.



* * *



Mientras a nivel nacional la alianza Va por México parece seguir noqueada por el golpe de Morena en el Estado de México, en Jalisco cada vez se observa mayor movimiento de actores políticos de los partidos tradicionales, así como otros personajes que, aunque no tienen por ahora militancia, pretenden ser parte de las decisiones y la acción política.

Lo que llama la atención es que se está convocando para mañana a un panel llamado “Jalisco 2024”. ¿Le dice algo? Es promovido por las organizaciones Confío en México, Fundación Colosio, Asociación Valentín Gómez Farías y Foro Plural Jalisco.

Habrá panelistas de todos los colores y sabores. Tome nota: el ex gobernador Emilio González, la ex diputada Cecilia Carreón y el ex alcalde tapatío Fernando Garza, por el PAN.

De las filas priistas estarán la ex legisladora Idolina Cosío, la presidenta en Guadalajara, Verónica Flores, y la diputada local y presidenta del Congreso Hortencia Noroña.

También el ex fiscal Eduardo Almaguer y el ex diputado federal y local, Salvador Cosío.

No debería sorprendernos que entre éstos asistentes salgan varios candidatos en el 2024. Ya veremos.