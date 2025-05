Utopía recaudatoria

Al Gobierno le “sobró” dinero y van a regresárselo a los ciudadanos. No es ficción ni una utopía. En la ciudad suiza de Basilea, tras cubrir todos los gastos públicos, las autoridades empezaron a tener excedentes financieros durante los últimos años. El saldo o superávit presupuestario se fue acumulando y en el 2024 decidieron que lo redistribuirían entre sus habitantes. Una medida, claro, sin precedentes.

No es que no supieran qué hacer con el dinero que había “de más” o no tuvieran a qué destinarlo. Antes de optar por regresarlo a los contribuyentes, ya habían invertido una parte en reforzar la educación y los servicios públicos, en cubrir algunas deudas de la administración y en renovar el equipamiento… pero después de eso todavía tenían un considerable remanente en las arcas públicas. Entonces, acordaron devolverlo.

La ciudad de Basilea, al Norte de Suiza, tiene 190 mil habitantes y aproximadamente siete de cada 10 son contribuyentes, pagan impuestos, así que son a quienes les darán alrededor de dos mil 500 euros a cada uno (unos 50 mil pesos). El resto del dinero -porque seguirían teniendo recursos públicos extras- se destinará a la deuda pública.

La noticia del reembolso por supuesto que fue más que bien recibida, pero también hubo voces que pedían que mejor se utilizara para apoyar otros proyectos de medio ambiente y cultura. Al final, las autoridades decidieron que el dinero debía regresar a los bolsillos de quienes lo generaron: los contribuyentes.

Es lo mínimo que se espera de los gobiernos, que lo que se tributa o se le paga al Estado se les devuelva a los ciudadanos, ya sea con recursos en especie o a través de servicios de calidad (de agua potable, alumbrado, seguridad, educación, salud, etcétera). El Gobierno existe para organizar la vida en comunidad y satisfacer las necesidades colectivas.

¿Qué tan lejos o cerca estamos en México de alcanzar algo así como lo que ocurre en la ciudad suiza de Basilea? Tan solo en los últimos días, contribuyentes en nuestro país han estado reclamando la tardanza y negativas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para devolverles los saldos a favor.

Y no solo eso. La Presidenta Claudia Sheinbaum y el ex presidente Ernesto Zedillo han intercambiado reclamos sobre el uso de las contribuciones. La Mandataria ha cuestionado que el Gobierno utilizara el dinero público para pagar la deuda de los bancos, a través del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro); es decir, convirtiendo las deudas privadas en deudas públicas, con cargo a las y los mexicanos, quienes lo seguimos pagando aún tres décadas después.

En respuesta, Zedillo apuntó a las obras millonarias y emblemáticas del ex presidente López Obrador como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, a los que calificó como “obras inútiles” y que se han convertido en elefantes blancos.

Sea quien sea que se tenga la razón, Sheinbaum o Zedillo… o ambos, en México estamos lejos de que al Gobierno le “sobre” dinero en las arcas públicas y mucho menos que se lo devuelva a los ciudadanos, así como en la ciudad suiza de Basilea.

Instagram: vania.dedios