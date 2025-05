SAT: ¿Qué pasa si no presenté mi declaración anual este 30 de abril?

La declaración anual es un trámite obligatorio que deben de realizar todas las personas físicas y morales (empresas) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el cual dan reporte de todos sus ingresos, deducciones, retenciones y pagos de impuestos correspondientes desde el 1 de enero al 31 de diciembre de todos los años.

El propósito de realizar la declaración anual es determinar si el contribuyente tiene impuestos pendientes por pagar o si tiene saldo a favor, el cual puede solicitar para una devolución y gastarlo a su voluntad.

Las personas que están obligadas a declarar son todas aquellas que sus ingresos anuales superen los 400 mil pesos y quienes hayan percibido entradas derivadas de actividades empresariales o la prestación de servicios y quienes las obtuvieron por el arrendamiento, la enajenación o adquisición de bienes, así como por conceptos como intereses, dividendos o premios.

¿Qué pasa si no presenté mi declaración anual?

La declaración anual es una responsabilidad, por lo que en caso de no presentarla o evadirla puede traernos consecuencias. Existen dos tipos de sanciones por no presentar la declaración anual: una por no presentarla cuando se está obligado a hacerlo y otra por cada obligación fiscal incumplida.

El costo sanciones por obligación fiscal no declarada pueden variar desde los 1 mil 400 pesos y 17 mil 370 pesos. En caso de que si se presenten pero sea fuera del plazo o sin los requerimientos necesarios, son de entre 1 mil 400 pesos y 34 mil 730 pesos. También, si el trámite se realiza por internet y no se cumple en tiempo y forma, las infracciones son desde los 14 mil 230 pesos hasta los 28 mil 490 pesos. Toma en cuenta que si no se pagan los recargos pueden haber castigos adicionales.

Sin embargo, además de las multas económicas por no cumplir con las obligaciones fiscales, también pueden enfrentar repercusiones en su historial crediticio. El SAT tiene la posibilidad de compartir la información de las personas físicas con las Sociedades de Información Crediticia, como el Buró de Crédito.

El hecho de no realizar la declaración anual, podría traerte consecuencias como dificultades para poder obtener cualquier tipo de crédito o en la imposición de condiciones menos favorables para los mismos, como tasas de interés más altas.

EM