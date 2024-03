Urquidy, con el pie izquierdo

Mal se tornó el panorama para el tirabolas mazatleco José Urquidy, quien se vio obligado a abandonar su apertura del viernes, en el Spring Training que se celebra en Arizona y Florida, y retornar a Houston tras experimentar dolores en el codo, justo cuando se pensaba que sería el único lanzador mexicano que estaría como abridor en el Opening Day el próximo 28 de marzo en lo que será el arranque de la temporada 2024 de las Grandes Ligas.

Hay que recordar que Urquidy viene lidiando con problemas de lesiones desde hace mucho tiempo, pero fue en la campaña anterior cuando no pudo lanzar por tres meses, debido a un dolor en el hombro y ahora estará en observación para ver la gravedad de la lesión.

Apenas en diciembre pasado, mientras disfrutaba de vacaciones con los suyos en Mazatlán, Sinaloa, en entrevista para Hugo Rodríguez del periódico Noroeste, expresaba su deseo de cumplir una campaña sano y sin lesiones.

“Me siento muy bien, terminé la temporada sano gracias a Dios y ahorita estoy trabajando mucho en mi físico para este año evitar volver a pasar por lo que pasé. Me siento muy bien con mi familia aquí y trabajo duro para la temporada que viene”.

El lanzador afirmó que su prioridad es estar sano y poder estar en más grandes instancias a las que suele llegar Houston, así como ejercer su rol de la mejor manera posible.

“Mi prioridad es estar sano, el equipo de Astros es uno muy ganador que siempre está en las finales y esperemos que este año que entra volver a estar ahí, poder estar pitchando cada 5 días y hacer mi rol como se debe hacer durante toda la temporada”.

El camino de José Urquidy en Grandes Ligas no ha sido fácil. Desde que fue firmado como agente libre por los Astros de Houston el 2 de marzo de 2015 hasta ahora, ha pasado por varias lesiones en su carrera, que lo han orillado, incluso, a pensar en el retiro.

Y es que, las lesiones han sido una constante en su desempeño profesional, y no tengo duda en afirmar que si no hubiese sido tan castigado por diversas afectaciones que le han impedido mayor regularidad, mayor consistencia y mayor presencia, su estadística y protagonismo estarían posicionándolo quizá en el selecto grupo de los 100 mejores de la Gran Carpa, en la que como ya lo he mencionado con anterioridad, sólo aparecen dos mexicanos: Randy Arozarena e Isaac Paredes.

En cuanto a esta nueva lesión en el codo que lo aquejó en la tercera entrada del juego de Astros de Houston frente a Phillies de Filadelfia, el mánager de los Astros, Joe Espada, dijo que Urquidy salió del juego de los campos del del CACTI Park en Palm Beach con antelación, pues estaba programado para realizar 60 lanzamientos mientras continuaba preparándose para el inicio de la temporada regular.

En un principio, el porteño estaba programado para ser el abridor del juego del jueves ante Washington, del cual no pudo realizar y fue enviado a las Menores, para abrir el viernes, pero no pudo completar los 40 lanzamientos programados.

Por tal motivo el club lo mandó a Houston para que sea examinado por los médicos del equipo.

El puertorriqueño Joe Espada dijo también que Urquidy no hará tiros durante varios días mientras el equipo espera recibir más información sobre la gravedad de la lesión. Hasta el momento no se ha proporcionado mayor comunicación y sólo queda esperar que no sea un impedimento para que el lanzador mexicano de Astros pueda estar desde el inicio de la temporada y en un excelente nivel.