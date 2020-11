Uribe en la boleta

Nunca le crean a un político que diga “a mí no me apunten en la lista de precandidatos”: todos están anotados y viven para eso. Ayer se dio a conocer la renuncia de Alberto Uribe a su cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores para participar en las elecciones del 2021. ¿Candidato a qué?

Sin duda buscará Guadalajara. No sólo porque ser alcalde de Guadalajara ha sido su aspiración desde que comenzó su carrera política en ese municipio al lado del entonces presidente municipal Gabriel Covarrubias (1989-1992), sino porque todo político en edad de merecer sabe que la antesala de la gubernatura es el segundo periodo de la presidencia municipal de Guadalajara. De Palacio Municipal brincaron a Palacio de Gobierno los últimos cuatro gobernadores de Jalisco: Francisco Javier Ramírez Acuña, Emilio González Márquez, Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro. Pero la capital del Estado ha tenido en los últimos dos sexenios otro significado: derrotar por anticipado al gobernador en turno. Dicho en otras palabras: si Uribe no es candidato a Guadalajara por Morena no es por falta de ganas sino porque alguien más le ganó la contienda interna.

Alberto Uribe y Morena lo saben; no será para nada una elección sencilla. No sólo se va a enfrentar a sus antiguos compañeros de partido, a los que conoce y lo conocen, y como buenos tahúres se han leído las manos muchas veces, sino a una alianza PAN-MC que tendrá en Guadalajara una de sus elecciones más emblemáticas. Desde que ganó la alcaldía de Tlajomulco en 2015, todavía con MC, Alberto Uribe comenzó a tomar distancia del liderazgo alfarista, pues sabía de sobra que los afectos del hoy gobernador estaban con Ismael del Toro. Pero quizá el lastre mayor con el que tendrá que bregar Uribe no son sus ex compañeros sino sus nuevos acompañantes y el desorden de Morena en Jalisco. El partido es hoy por hoy una marca fuerte y poco más: no hay estructura, los liderazgos están enfrentados y la mayoría de los militantes son oportunistas en busca de hueso. A favor de Uribe están el factor López Obrador, que sin duda empujará a los candidatos de Morena en todo el país, y la participación de los jóvenes de Futuro que, los votos que tengan, pocos o muchos, se los van a arrebatar a la alianza PAN-MC.

La presencia de Alberto Uribe en la boleta en Jalisco hay que leerla no sólo como el regreso del político rebelde sino como un movimiento estratégico de Marcelo Ebrard de cara a la candidatura presidencial de 2024. Si su principal competidora, Claudia Sheinbaum, tiene la Ciudad de México, el canciller tendrá que construir desde los estados y para ello Guadalajara es clave.

