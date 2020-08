Una "punta" del COVID-19 a la vista

Nos han dato “taaaaaantas” y tan diversas las versiones, “explicaciones” y disque prospectivas de cuándo llegaría la punta más alta del malestar que tanto nos aqueja, y ni que decir de la que termine la pesadilla conocida como COVID-19 en nuestro país y en especial en Jalisco, que la verdad es que la gente ya no sabe ni a quién creerle, a quién encomendarse, ni qué hacer, de ahí que surgieran docenas de remedios tradicionales y caseros que son llevados de un lado a otro a través de las redes sociales, el celular y hasta de boca en boca.

Pero sí, una punta del COVID-19 está a punto de alcanzarse en Jalisco…esa que dicen que después de la misma, toooodo será de bajadita y rumbo a la tranquilidad.

Y no es que quiera sumarme a los discursos del engaño. Ni siquiera a los bien intencionados disque para no alarmar a la población, pero a este fenómeno social le he encontrado un paralelismo con las crisis económicas en las que sí tenemos mucha experiencia, pues siempre están presentes en nuestro país (lo peor es que ahora llegaron aparejadas). Se trata de una cadena de sucesos en los cuáles todos somos partícipes voluntarios o involuntarios, y siempre pagan las consecuencias –con sangre, con decesos– los que menos posibilidades tienen.

La cadena en cuestión inicia con el desconocimiento total de lo que implica la nueva crisis, y por más que nos sugieran medidas preventivas, la mayoría seguimos haciendo nuestras vidas, gastando, derrochando, sin más limitación que acabarnos la quincena; después de algún tiempo, nos acabamos la quincena y parte de lo que hemos ahorrado con mucho esfuerzo –cuando se tiene, y cuando no, a empezar los sablazos–, pero el mundo sigue girando y nuestra sonrisa aún aparece públicamente, nadie pareciera querer aceptar ante otros que la está pasando mal. Si acaso, nos atrevemos a musitar que la crisis nos agarró desprevenidos…pero para eso existen las tarjetas bancarias y los agiotistas ¡que no!

El caso es que todo lo planeado e invertido durante meses y años se ha ido al carajo. Los agiotistas “en un acto de nobleza” de esos que les caracterizan nos “amarran” con plazos mayores y nos mantienen vivos para que podamos pagarles.

APUNTE

Luego entonces, lo que nos advertían y no creíamos que llegaría, apareció primero como una posibilidad, como un no es cierto a mi no me va a pasar, son puras movidas de las farmacéuticas y los gobernantes –lo cual no se descarta–; luego viene el ya le sucedió al amigo del conocido, le sigue un “cuate” de la colonia; un compañero de la escuela o el trabajo; alcanza a un miembros de la familia…4,912 casos en la última semana –récord en Jalisco–…¿CUÁNTOS MUERTOS MÁS NOS COSTARÁ LA MENTADA PUNTA?