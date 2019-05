Una obra maestra absoluta de Ignacio Díaz Morales: la casa David Alarcón Zaragoza

El ingeniero y arquitecto Ignacio Díaz Morales dejó varias obras muy destacables del género habitacional. Han corrido con mala fortuna. La casa de Trinidad Ochoa, obra maestra temprana, fue demolida para hacer un banco, sobre avenida Vallarta, banqueta sur, media cuadra arriba de Lafayette. La casa Baeza de Miguel de Cervantes, banqueta poniente entre Avenida del Sur y Montenegro, fue totalmente transformada. El espléndido pabellón del Chante también. La casa Elosúa, de Unión, banqueta poniente, entre La Paz y López Cotilla, fue arrasada. La casa Bernardo Corvera, de Américas esquina norponiente con Garibaldi, también, para ser sustituida por una agencia de coches. Las dos casas Martínez, la de La Paz para edificar el hotel Lafayette y la de Niños Héroes para levantar otra agencia de coches, se perdieron. La del ingeniero José Luis Amezcua, sobre Pedro Moreno, banqueta sur, cuadra y media abajo de Tolsa, fue vuelta estacionamiento de piso por la U de G. La preciosa casa González Luna Corvera de Ávila Camacho también se perdió. La casa que está frente al Parque Rojo, lado poniente, importantísima, ha sido desfigurada. La granja y el jardín del propio IDM en Zapopan han sido mutiladas para hacer un 7-11. Y la lista sigue…

¿Por qué ha sido tan maltratada y subvalorada la obra del maestro? Por ignorancia y codicia. Porque nadie las defiende. Porque las autoridades no cumplen con sus obligaciones. Porque a los ex monaguillos de DM no les importa o no se dan cuenta. Porque no existe ninguna difusión de IDM, su importantísimo trabajo teórico ni su obra (iteso). La gente simplemente lo ha olvidado o lo ignora. Nadie es profeta en su tierra.

Queda, como caso de excepción, la casa de don David Alarcón Zaragoza, por Mixtón, en el municipio de Zapopán, ciudad de Guadalajara. Don David fue un abogado aguerrido y extraordinario, una relevante personalidad de Jalisco, un eminente y valientísimo panista de la primera hora. Esa casa es un verdadero palacio tapatío. Una declaración de principios. Una muestra de señorío y savoir vivre de un señor y su familia. Un esencial legado para toda la ciudad y sus arquitectos.

Fue construida ejemplarmente por el ingeniero Carlos Petersen Biester y dibujada por su hijo, Carlos Petersen Farah. El célebre Maestro Golondrino estuvo al frente de la grande y refinada obra. Esto sucedió entre 1971 y 1975.

La muy gentil señora de la casa, doña Mercedes Menchaca, se murió hace algunos meses. Por fortuna su familia es de las muy pocas que quedan de una elite ilustrada en esta ciudad. Es así de esperarse que ni se imagine por los herederos tumbar la casa ni desfigurarla, total o parcialmente. Obviamente, la singular mansión es propiedad privada. Pero sobre ella pesan ordenamientos patrimoniales, legales y morales. Muy probablemente los señores herederos y responsables de esa obra maestra de Ignacio Díaz Morales ya estén pensando cómo darle a ella un destino apropiado y viable, en beneficio de la memoria de don David Alarcón Zaragoza, de la de IDM, de la ciudad y sus legítimas heredades.

