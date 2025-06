Una charlotada fue la “histórica elección”

Y que no nos salgan esta mañana desde Palacio Nacional o del Instituto Nacional Electoral (INE) con que el electorado se volcó en las casillas a votar ayer domingo, porque la jornada electoral se distinguió por casillas semivacías -algunas vacías-, funcionarios que nunca aparecieron para cumplir con sus funciones y votantes que con su ausencia hablaron del rechazo a un proceso que nunca debió haber sucedido, que es producto de un capricho y que es una demostración de la descarada intención por parte del sistema de apoderarse de todos los poderes y hacer lo que se les venga en gana. Y si no, al tiempo.

Si bien es cierto que en el pasado proceso electoral presidencial -2024- aproximadamente 60 por ciento del padrón electoral voto -6 de cada 10- ayer fue un porcentaje muy alejado de esos números, lo que es un rechazo ciudadano que no quiso ser parte de la farsa, donde se eligieron a los amigos del sistema, gente sin la debida experiencia para los puestos en la elección y de paso se asentó un duro golpe a la vida democrática del país.

La instalación de 83,999 casillas electorales en toda la República -que fue un despilfarro de dinero- y la disputa de 2,682 cargos de juzgadores -toda una burla- fue histórica por la charlotada que significó, no “histórica elección” como la calificó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien reapareció en Palenque, Chiapas, para votar, quien dijo socarronamente “Nunca en la historia de nuestro país el pueblo de manera directa había decidido a elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial… Me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático”. Pero no fue “el pueblo”, porque la mayoría del electorado no fue a votar y si fue “democrático”, porque con el rechazo a la elección los ciudadanos emitieron su respuesta al amañado proceso.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, después de votar en una casilla de la Colonia del Valle, dijo que “no hay ningún problema, el país está en paz para que los mexicanos y mexicanas, que así lo deseen, salgan a ejercer su voto”. Por supuesto que el país estaba en calma; el domingo a las 9 de la mañana, con la gente en sus casas, todo “estaba en calma”.

Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum, quien votó en una casilla cerca a Palacio Nacional, llegó diciendo “¡Viva la democracia! Que viva el nuevo Poder Judicial!”. Un Poder Judicial a su servicio, para un control total del Estado.

Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General de INE, dijo ayer -cuando fue a votar- que México estaba “escribiendo una imborrable página de nuestra historia y en las democracias modernas”. Así es, “imborrable” de la historia, pero lamentable para el futuro del país. Y habló de las raíces de la renovación de los cargos públicos, al señalar que, “... hace más de 2,500 años, en la Grecia antigua, nació un principio revolucionario y una aspiración eterna”. Claro que es una “renovación”, pero no la deseada, y que se nos hará “eterna” mientras que el sistema “transformador” de la administración no logremos quitárnoslo de encima con una elección en donde todos los electores -casi 100 millones de ciudadanos- voten con sentido común por el cambio que realmente necesita México.

Usted, ¿qué opina?