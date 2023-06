Un tope a la imagen del Gobernador

¿Por qué le molesta tanto al gobernador que se le señale por su falsa seguridad? Porque ha gastado mucho dinero en publicitar a su imagen y la de su gobierno como para que se le recuerde con un récord de homicidios, desapariciones y fosas clandestinas.

Desde el inicio de su administración el gobernador ha invertido poco más de 894.7 millones de pesos para publicitar su imagen y las acciones de su gobierno, que si bien, es permitido por la ley para dar a conocer a la población lo hecho por el gobierno de Jalisco, más pareciera una promoción pre contienda política que cada día alcanza montos superiores a rubros relevantes para las y los jaliscienses.

Por ejemplo, en 2019 el mandatario estatal comenzó con un gasto de 224.9 millones de pesos y aunque este disminuyó para 2021 a 193.3 millones este 2023, año previo a la elección del 2024, la cifra ascendió nuevamente a 245 millones de pesos.

La cifra de este año es mayor, por ejemplo, a los 206 millones de pesos asignados para la búsqueda de personas en Jalisco, o los 242.3 millones destinados a la Coordinación General Estratégica de Seguridad, que incluye funciones de estrategias de coordinación de la seguridad pública y la procuración de la justicia.

¿Cómo es posible que tanto dinero no hagan que se dejen de lado los ataques, bloqueos, desapariciones, fosas clandestinas, y balaceras... que no aparecen en el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública al no tener rubros etiquetados para ello?

Pues es precisamente por tanto gasto que le molesta que la inseguridad e impunidad que no han podido ser contenidas dejen de lado los cientos de videos elaborados y publicados en sus redes sociales para mostrar e insistir en lo contrario.

Precisamente de estos presupuestos habló el Presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado. Luego de mi cuestionamiento la semana pasada sobre su opinión ante el incremento de alrededor del 100% a la deuda pública de Jalisco, aprovechó para enviar un mensaje entre líneas al Gobernador de nuestro Estado, al señalar que estará promoviendo una iniciativa para poner un tope al gasto de la imagen de las y los gobernadores.

"Estoy pensando si firmo la reforma para publicarla, porque hay muchos gobiernos que destinan demasiado presupuesto público para la publicidad. También esto lleva al endeudamiento de los gobiernos estatales, porque es mucho dinero el que se destina al gasto de publicidad, mucho dinero, hay estados donde puede pasar de mil millones, y en vísperas de elecciones hacen su agosto, tienen el control de todos los medios, no hay cuestionamientos a los gobernadores porque tienen convenios ¿pero cuánto cuesta eso?", dijo el Presidente.

Atentas todas y todos a cómo se moverá este rubro de cara al 2024 en el Presupuesto de Egresos del Estado el año próximo, sobre todo porque estamos a unos días de que el Gobernador de Jalisco dé a conocer sus aspiraciones políticas al término de su gestión frente (o a cuestas de) nuestro Estado.

Ya señaló que no quiere nada estatal, ni una diputación o lugar en el senado, dejando entrever que va por la Presidencia del País, si Dante Delgado se lo permite.

Y aunque es muy probable que la aspiración y contienda se convierta en un chistorete en su carrera política, tampoco podemos descartar que Movimiento Ciudadano pacte con Morena para que, por lo menos, Alfaro Ramírez llegue a ocupar un lugar relevante en el Gabinete federal... ¿por qué no? Con mucha suerte hasta de secretario de Gobernación la hace.