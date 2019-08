Un poder débil

“Las personas que ocuparon esos cargos con anterioridad no solo tenían que hacer frente a menos rivales, sino que también estaban sometidos a menos limitaciones -las que imponen el activismo ciudadano, los mercados financieros mundiales, el escrutinio de los medios de comunicación o la proliferación de rivales- a la hora de utilizar ese poder”. Moisés Naím. El fin del poder.

El fin del poder. Un libro indispensable para los momentos en que vivimos. Me lo encontré en Valencia hace algunos años. En una librería al lado de esa bellísima explanada. Independientemente del libro, una de las grandes ciudades que he conocido. Unas playas impresionantes y caminos y vistas de las mejores. Lleno de mujeres hermosas y gente linda. Unas cocinas de dar miedo. No es en vano. Hasta los que se dicen reyes tienen ahí su lugar de descanso.

Pero aparte de esos van algunas citas:

“Un factor importante que explica esta diferencia es que el bando más débil tiene cada vez más capacidad de infringir daños al adversario con un coste inferior.

“Y en todas partes los dirigentes de los partidos están desconcertados, porque se enfrentan a candidatos y líderes surgidos de ámbitos que nada tienen que ver con los tradicionales mecanismos más personalistas y opacos de selección de dirigentes.

“Los empresarios ganan mucho más dinero que antes, pero su posición en la cima se ha vuelto tan inestable como los campeones de ajedrez.

“Por otro lado, todas las empresas se han vuelto mucho más vulnerables a los desastres de marca, que perjudican su reputación, sus ingresos y valoraciones en bolsa.

“La filantropía por su parte, también ha dejado de ser del dominio exclusivo de unas cuantas grandes fundaciones y organizaciones públicas e internacionales; ha estallado en una constelaciones de fundaciones pequeñas y nuevas formas de generosidad que en muchos casos, ponen a donantes con los beneficiarios y dejan de lado la organización benéfica.

“El poder es hoy más fácil de obtener y, de hecho en el mundo actual hay más personas que lo tienen. Pero sus horizontes se han contraído y, una vez obtenido, es más difícil utilizar. Y eso tiene una explicación.

¿Que quieren que les diga? ¿Cuál explicación?

“La gente considera que los líderes de la sociedad son menos creíbles y dignos de confianza. Y los ciudadanos, tienen otros valores y son más conscientes de las muchas otras opciones que tienen. Las actitudes hacia el poder y los poderosos están cambiando a gran velocidad.

“Vivimos en una época en la que, por paradójico que parezca, conocemos y comprendemos esos estos problemas mejor que nunca, pero parecemos incapaces de afrontarlos de manera decisiva y eficaz.

“Nadie tiene el poder suficiente para hacer lo que se debe hacer.

Hasta ahí la dejo.

