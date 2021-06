¿Un país polarizado? Escenarios del 6 de junio

Prácticamente, desde que inició el actual gobierno, y lo que hoy conocemos como cuarta transformación “la 4T”, es recurrente en el día a día, que escuchemos o pronunciemos la palabra “polarización”, concepto que por sí mismo, no debe de causarnos escozor o bien, disgusto, sino que ayude a parar y reflexionar sobre dicho significado, a no anestesiarnos frente a una realidad que no debemos negar y que nos lleva a asumir una responsabilidad y compromiso social desde la participación ciudadana, plural y dialogante; para proponer y construir un mejor país, máxime cuando desde el ejercicio de gobierno, cada mañana se elude dicha responsabilidad y no solo ello, sino que en lugar de sumar, de unir de edificar, lastimosamente se hace lo contrario, sin duda, algo que los mexicanos no merecemos y por lo que con mayor razón, debemos de saber observar, cuestionar y más que nunca proponer pasando a la acción.

Concluida la elección, resulta de sumo interés, saber cómo se conformará la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, en donde MORENA perdió su mayoría calificada para hacer las reformas constitucionales que hagan la transformación que nos han ofrecido; también lo que implicará el triunfo de los hoy “gobernadores electos” en quince gubernaturas a lo largo y ancho del territorio nacional, en donde sin duda el partido de López Obrador ganó terreno; la realidad local es otro aspecto que no debemos de pasar por alto, los gobiernos municipales, que son el nivel de gobierno con quien el ciudadano interactúa de manera inmediata por medio de los servicios públicos más esenciales para la calidad de vida de todo habitante, ya sea un área metropolitana, a manera de ejemplo: cabe resaltar lo que arrojó el resultado electoral en CDMX o bien, en una ciudad media, así como en cabecera municipal al interior de cada estado o cualquier otra comunidad de menor tamaño. ¿Qué enseñanzas nos deja la elección del pasado domingo?, ¿quién o quiénes fueron los ganadores y, por lo tanto, los perdedores?, ¿estamos ante un escenario gris o inclusive caótico?, ¿qué rumbo le depara al país?, ¿qué podemos esperar de los gobernantes en funciones y de los hoy candidatos electos, quienes pronto asumirán sus cargos?

Me viene de inmediato de “botepronto”, aquella frase de quien fuera un político por herencia, vocación y un líder mundial ante la coyuntura en la época de segunda guerra mundial, Winston Churchill, quien dijo: “Soy optimista. No parece de mucha utilidad ser cualquier otra cosa”; y sí, sin duda debemos de ser optimistas, me refiero a un optimismo con fundamento, que tiene bases sólidas y que tanto en los hechos, como en los números en estos últimos días, nos dan la base para que prevalezca ese optimismo por lo que viene para México; ojo: un optimismo que para que las cosas sucedan, implica la participación de cada uno de nosotros, sí, me refiero a ti lector, a mi persona, a cada uno y cada una, como ciudadanos mexicanos; hoy más que nunca, debemos de tener claro que el cambio que el país requiere para el alcance de las condiciones en donde se logre el bien común y sobre todo, se ataque al enemigo a vencer: la pobreza, vendrá de la sociedad civil, no de quienes viven de la política, salvo algunas excepciones que podrán influir a favor; el mensaje es: “tanta sociedad civil como sea posible y tanto gobierno como sea necesario”.

Ante los resultados de la llamada elección “más grande de la historia” en México, podemos mencionar que dada nuestra composición regional, cultural y social, no es de sorprender que tengamos los números que hoy tenemos en dicha jornada electoral, claro, tenemos sitios en donde vaya que hubo sorpresas, cito a manera de ejemplo Baja California, o lo que ya mencioné en el escenario de la CDMX, en donde íconos del actual partido en el poder fueron “arroyados” en las urnas; qué decir de la composición de la Cámara de Diputados federales, a lo que le apostó la coalición PAN-PRI-PRD y sus aliados de la sociedad civil, con tal de propiciar el llamado voto útil y derrotar a costa de lo que sea a MORENA y en concreto: acotar a AMLO para evitar los avances de la 4T; el rol que jugarán partidos tan impresentables como el llamado Partido Verde, hoy un partido bisagra y de ahí, lo que muchos nos hemos preguntado: ¿quién ganó?, sin duda en la opinión de quien aquí escribe: el ciudadano.

¿El ciudadano?, sí, cada uno de los mexicanos que buscamos un país en donde el tejido social sea más consistente, la inclusión social sea una realidad y que podamos tener un país en donde las instituciones públicas, así como las organizaciones de la sociedad civil sean más fuertes e independientes de quienes ejercen el poder político, así como del fáctico (este último requiere un artículo aparte); y es aquí donde reside ese optimismo que manifesté en líneas anteriores: ya que contra los cálculos o pronósticos de hace unos meses que estimaban una participación del electorado sobre un 36-38%, salió a votar alrededor del 51% del padrón electoral, lo que sin lugar a dudas, nos habla del despertar de muchos mexicanos que se interesaron por uno de los más elementales derechos y a la vez, de su obligación de elegir a sus autoridades o representantes; muchos podrán ser los factores del resultado final del 6 de junio, no me detendré en ello, sin embargo, es algo que nos debe de mantener con la esperanza de que ya prendió “la flama” para algo que en mucho puede beneficiar el futuro de México en los meses por venir; otro punto fundamental: el que contamos con un instituto electoral con capacidad organizacional, técnica e independiente para cumplir con su razón de ser: llevar a cabo los procesos electorales con apego al marco legal, de manera imparcial, objetiva, entre otros; pero sobre todo, de la mano de miles de ciudadanos que a lo largo y ancho del país, asumieron un compromiso por México como funcionarios de casilla.

Vivimos no una época de cambio, sino un cambio de época, de ello no hay duda, no solo en nuestro país, sino en todo el planeta; de ahí que cada uno nos preguntemos: ¿cuál es mi responsabilidad para mejorar mi entorno?, no podemos ser ajenos a lo que hoy vivimos, la realidad desde hace tiempo nos alcanzó, así que te invito a que asumas el liderazgo, que consideres es el tuyo, evitando ideologías tóxicas que nos dividen y polarizan, trabajando por una mejor sociedad, más plural, combatiendo la pobreza que tiene su origen en la corrupción tanto pública como social y así, construir un mejor país; “estas crisis mundiales son crisis de líderes”.



*El Mtro. Javier Soto Morales es profesor de la Facultad de Derecho de la

Universidad Panamericana.