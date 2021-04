Un giro de 180 grados en 100 días

El pasado 20 de Enero Joe Biden tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos y hoy se cumplen los primeros 100 días de su administración. En este lapso de tiempo el país dio un giro de 180 grados. La vida política se transformó. Se acabaron las mentiras, las especulaciones, las agresiones, los titubeos, el ir sin rumbo y se regresó nuevamente al consenso de muchas naciones para ser parte del esfuerzo en busca de soluciones globales.

Estados Unidos está de regreso, dando solución a muchos problemas y retos internos e integrándose nuevamente a la comunidad internacional.

Biden recibió un país enfrentado, dividido y enfurecido en ciertos aspectos. Hoy, al margen de las preferencias partidarias, de los resultados que puedan obtenerse con las medidas que se han tomado en diferentes ámbitos y de los efectos que puedan provocar en el futuro, en Estados Unidos se respira un aire diferente. Sobre todo lo que se percibe es tranquilidad y hay esperanza de que retos como la pandemia y el fortalecimiento de la economía puedan superarse y estabilizarse respectivamente.

Cuando Biden llegó, prometió que en sus primeros 100 días se vacunarían a 100 millones de personas en el país.

Hoy, una cuarta parte de la población (83 millones) están cien por ciento vacunadas y más de 200 millones de personas han recibido por lo menos una dosis; el dia que tomo posesión recibio un pais con una economía ‘en picada’ y semiparalizada después de un ano de emergencia sanitaria, por lo que fue necesario inyectarle incentivos comerciales y ayudas personales para echar a caminar nuevamente al país; de ser una nación aislada y sin liderazgo, hoy se ha reintegrado y comienza a marcar pauta nuevamente en el concierto internacional; y en su promesa de unificación nacional -’Bringing America Together’- que fue tema de su campaña, mucho se ha logrado a pesar de las enormes diferencias que existen en muchos temas.

De acuerdo con una encuesta de la cadena de televisión NBC, el 53 por ciento de la población aprueba el trabajo de Biden en los primeros 100 días de gobierno, 39 por ciento lo desaprueba y 69 por ciento aplauden la manera que ha manejado la batalla en contra de la pandemia.

La única ‘piedrita en el zapato’ para Biden es el problema de los migrantes en la frontera. Solo 33 por ciento de la población aprueba el manejo que le ha dado. Y es precisamente ese tema el que ha frenado en el Senado otra de las propuestas de campaña, que es el plan de Reforma Migratoria.

Sin embargo, el cambio social que Biden ha provocado en Estados Unidos es grande, así como abismal la diferencia de administrar un país en comparación con su antecesor.

Hoy no hay mentiras, no hay especulaciones, no hay agresiones o descalificaciones y no hay titubeos. Se tiene armonía, dirección y rumbo. Panorama que a lo mejor alguno de los vecinos de Estados Unidos añora y desea.

¿Usted, qué opina?.

daniel.rodriguez@dbhub.net