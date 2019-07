Un año después: ¡la corrupción!

A un año de la elección del 2018 tal vez el dato más revelador de la encuesta de Mitofsky es que 75% de la población considra que está mal que el Presidente opte por “privilegiar la visión hacia el futuro y no castigar a corruptos”. Sobre el mismo tema, a nivel federal 48.5% de la población piensa que hay menos corrupción que hace un año, y en contraste, a nivel estatal 55% piensa que los niveles de corrupción siguen igual y 27% piensa que la corrupción en su Estado se ha incrementado.

No cabe duda que el hartazgo con la corrupción desmedida del Gobierno de Enrique Peña Nieto y los gobiernos estatales de PRI, PAN y PRD fue uno de los factores que más ayudó a López Obrador en su victoria electoral. Su diagnósitico y mensaje permanente en ese sentido hizo eco y capturó el malestar social: “La corrupción es la principal causa de nuestros problemas”, ha repetido incansablemente el Presidente. Tiene razón, la corrupción está en el corazón de la inequidad, la inseguridad, los malos servicios públicos, la injusticia y la impunidad.

El Presidente López Obrador mantiene una enorme aprobación y un gran capital político para ir más lejos en su lucha contra la corrupción a nivel federal y estatal. No solo se trata de que su Administración sea honesta, los mexicanos también exigen justicia con quienes atracaron el país dejándolo en las condiciones que AMLO heredó. A diario escuchamos a miembreos del gabinete federal afirmar que les dejaron su institución “deshecha”. La opinión pública merece información más específica de las condiciones en que están esas instituciones y de los excesos e irregularidades de quienes gobernaron el sexenio anterior.

No todo son males de 36 años. El gobierno anterior los exacervó. Como bien apunta Roberto Zamarripa, parecería que el sexenio de Peña no exisitrió, “salvo para entregar las llaves”. Hace un año que AMLO ganó y Peña dejó de gobernar. Un país de leyes y estado de derecho no puede nacer de tan solo poner la visión en el futuro. Si la 4T acaba con la impunidad, habrá iniciado una nueva y mejor etapa en México.