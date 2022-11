Un Trump ‘mutilado’ busca la presidencia

Se llegó a la fecha que estaba pronosticada...Donald Trump anunció su tercer intento para llegar a la Casa Blanca.

El primero fue en 2016 cuando lo logró a pesar de perder en el voto popular, pero que ganó con el voto electoral a Hillary Clinton para llegar a la presidencia. El segundo, fue en el 2020 cuando perdió con Joe Biden en su intención por reelegirse, y ahora, que para el 2024 buscará conseguir la nominación republicana para llegar nuevamente a sentarse en la oficina Oval del 1600 de la Avenida Pennsylvania en Washington.

Sin embargo, Trump, quien se convirtió en el presidente de Estados Unidos más polémico de la historia moderna, llega ‘mutilado’ a esta contienda por la nominación. Sus aspiraciones personales, que son muchas, se ven reducidas por sus propios errores y ‘catapultado’ por una avalancha de demandas de tipo personal y por yerros, falsedades, mentiras, equivocaciones, agravios y disparates durante su administración.

Hoy, sobre todo después de las elecciones de medio término de la semana pasada, Trump llega debilitado por las significativas derrotas en la contienda electoral, donde se puso a prueba su hegemonía con los candidatos que él mismo recomendó y apoyó hasta el mismo día de la elección. Trump está pagando el precio de su ego y de sus errores. Si en el pasado el partido republicano caminaba bajo su sombra, hoy muchos evitan que se les relacione con él para evitar repercusiones políticas. Definitivamente, el camino lleno de soberbia, egocentrismo y optimismo que vimos en el pasado, a partir de hoy será bajo un escenario completamente diferente. Sea una nueva realidad para el hombre que llegó a la cúspide política y que se ‘envenenó’ con el poder, dividió al país y se convirtió en protagonista de la una de las páginas más tristes de la historia de los Estados Unidos, cuando motivó la invasión del Capitolio, que a la postre pudiera ser su ataúd político personal.

Con el peso que carga en su espalda -con un sin fin de demandas, acusaciones y violaciones- muchos ya no le extienden la mano, como es el caso del ex vicepresidente Mike Pence, quien en una entrevista con la cadena de televisión ABC, cuando se le preguntó si Trump era una buena opción para llegar otra vez a la Casa Blanca, contestó, “Eso lo tienen que decidir los votantes...pero yo pienso que hay otras opciones”.

Ahora bien, el camino para la obtención de la nominación republicana no será fácil, ya que no estará solo y apoyado por el pleno del partido. En Florida -donde reside Trump- hay un gobernador que obtuvo la reelección, Ron DeSantis, quien de aliado se ha convertido en el peor enemigo político para Trump. Un gran sector republicano ven a DeSantis con buenos ojos para lanzarlo en la lucha por la Casa Blanca, mientras que muchos del GOP (Grand Old Party/Republicanos) se empiezan a alejar de Trump, disminuyendo notablemente sus posibilidades.

Al final de cuentas, cualquiera de estos dos que podrían ser la opción republicana, no son buenas noticias para México. Con Trump ya tenemos los antecedentes de lo que piensa de México y los mexicanos, mientras que de DeSantis lo único que podemos decir es que es ‘más trumpista que Trump’. Así que saque usted sus mismas conclusiones.

¿Usted qué opina?

Daniel Rodríguez

