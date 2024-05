Un Gobierno sin tantita madre 2

Hay tantas formas de maternar como listones en una mercería del centro. Tengo cerca de mí a distintas mujeres que ejercen su labor (y no digo esta palabra a la ligera) como madres, aportando cada una de ellas algo también distinto a sus hijos y desde ahí, a la sociedad. Muchas de ellas son verdaderamente admirables -llevan además de un hogar- fábricas enteras y tienen sólo unos cuantos días de vacaciones al año, llegan tarde cuando sus hijos ya pasaron toda la jornada sin ellas o, para comer mejor, doblan turnos y se pierden -ambos, niños y madres-, de estar juntos. Estos son los tiempos y no del todo son peores o mejores que los anteriores, son los que nos tocaron y también en ellos, y gracias a redes de apoyo es que muchas de nosotras logramos no renunciar a nuestros sueños.

Sin demeritar esta enorme encomienda, la de ser madre, me sigue sorprendiendo la adulación que los mexicanos hacemos cada diez de mayo a las nuestras y a las ajenas. Sin temor a equivocarme, le aseguro que no encontrará otro día en el que haya más tráfico y caos en la ciudad: el día de las madres, sin lugar a dudas, deja atrás a cualquier fecha navideña y ni se diga al Día del padre o festejos futboleros. Las madres -se dice y se cree-, todo lo pueden, todo lo dan, todo lo soportan y todo lo perdonan. Son para no ir más lejos, esta inmaculada figura que debería estar lista siempre para dar y servir, a la menor provocación o necesidad de sus hijos. Particularmente se habla de las madres como una fuente de amor incondicional, pero pocas veces del cansancio emocional al que nos sometemos y que va dejando huella (sobre todo en culturas como las nuestras en las que compartimos poco el trabajo en equipo con el mismo padre de la criatura en cuestión), en nuestra propia salud mental y física.

Ser madre hoy sigue implicando la enorme tarea cotidiana de la crianza, generalmente la madre guía y es la misma, la que con el ejemplo impecable e impoluto, debería de alzarse por sobre cualquier persona que el niño, adolescente o adulto, tenga cerca. Las madres no tienen, o no deberían de tener fallas, si a caso las tuvieran, es que les tocó una “mala madre” y a esa nomás hay que verla de a poquito. Las mujeres madres, de casi cualquier edad, tienen muy poco margen de tener una vida libre, o tan libre como la de sus pares -los padres-, sin tantos prejuicios morales/sociales. De pronto todavía escucho juicios atroces que desalientan y deshumanizan nuestra propia naturaleza de ser sólo mujeres con las mismas capacidades de un hombre para hacer la chamba, criar. Por mucho, creo que la mayoría hacemos con lo que tenemos y somos, nuestro mayor esfuerzo, pero qué dura es la culpa de las madres que trabajamos, las que no viajamos o si lo hacemos nos preguntan con quién y cuánto tiempo dejamos a los niños. Me confesaron amigos míos, el mismo viernes que a ellos jamás les han preguntado este tipo de cuestiones en sus odiseas de trabajo. Y claro que no, los niños siempre deberían estar al resguardo de mamá.

Pero de todas estas formas que son listones de texturas y colores distintos, a las que más quisiera honrar, como hace ya algunos años, es a las madres buscadoras. Se va haciendo costumbre, cada diez de mayo, que los colectivos organizados y alguna parte de la sociedad civil, toman las calles para exigir el regreso con vida de sus hijos. Los hijos son hombres y mujeres que se han convertido, uno a uno en una dolorosísima pila de números que se acumulan a diario como una estadística más de un estado fallido, sin ninguna idea de como enfrentar a estas madres que no se cansan, no ceden, no dan un paso atrás y no temen.

Cualquier dificultad de la época se puede sortear, abramos la conversación para hacerlo posible, esta, la de no saber el paradero de un hijo, si vive o muere, no. El próximo diez de mayo tendremos nueva presidenta, de cualquiera de ambas, esperaría que tuvieran tantita empatía y tantita más madre que nuestros actuales señores gobernantes. Ojalá.

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina