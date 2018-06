Último debate y el Mundial de Futbol

Como muchos lo han afirmado, sostengo que las campañas políticas en nuestro país se acaban este jueves 14 de junio, cuando inicie el torneo mundial de futbol que se efectuará en Rusia. Y no, no se trata de ignorancia, alienación o desinterés; si no fuera el futbol, los mexicanos hallarían otra manera de evadirse de la pobre y traicionera oferta política. Así de simple.

Tal como acontece en la elección federal, en la que se compite por la presidencia y escaños en el Senado y la Cámara de Diputados, también en la elección estatal que permitirá elegir gobernador, presidentes municipales y diputados locales, la ciudadanía está saturada.

Los candidatos por la gubernatura tuvieron su última oportunidad de atraer la atención generalizada el domingo 10 de junio, al celebrarse el último debate público. Después de eso, sus respectivas campañas levantarán poca o nula expectativa entre el votante promedio, aunque puedan convocar a sus simpatizantes.

En este último debate organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (EIPC), se esperó una apuesta importante, la definitiva, porque era la oportunidad final y porque se abordó el tema que todos ponen en el primerísimo lugar de sus demandas: las propuestas y el combate contra la inseguridad.

Los candidatos, en serio, defraudaron.

El puntero entre todos, Enrique Alfaro Ramírez, está “guardándose” para cuando sea el nuevo gobernador. Las encuestas son tan claras que ha preferido mantenerse al margen. Sí propone desaparecer la Fiscalía General tal como la construyó Aristóteles Sandoval; recupera una Secretaría de Seguridad y defiende la figura de un fiscal autónomo, pero los mecanismos finos en los que puede influir quedan en paréntesis de espera para después de las elecciones. Naturalmente, se ve como gobernante y con una mayoría de diputados locales de su partido, Movimiento Ciudadano.

No es un pecado político, claro está, pero es una condena intrínseca a toda la ciudadanía para esperar hasta que el nuevo orden administrativo quede establecido, y eso será después que hayan tomado protesta los siguientes alcaldes, los nuevos diputados y el futuro gobernador, es decir hasta la primera quincena de diciembre de 2018.

¿Mientras tanto, cuántos ejecutados, robos, desaparecidos deben sumarse a la estadística? ¿No es posible empezar ya, exigir al Gobierno estatal y a las presidencias municipales los cambios y la coordinación indispensables?

Los otros candidatos también lanzaron sus propuestas: reiteraciones que no se pueden rechazar, como la capacitación a policías, homologación salarial —que no concretaron este año aunque la prometieron para iniciar el 1 de enero de 2018—, equipamiento con uniformes y armas. Y claro, la famosa recomposición del tejido social a través de programas de oportunidad para los jóvenes que son “reclutados por el crimen organizado”; las becas para estudiantes, la recuperación de espacios verdes y la reactivación de programas que favorezcan a la comunidad… esa letanía de propuestas que han recitado candidatos y funcionarios desde que la famosa “guerra contra el narco” ha sangrado al país y nos obligó a entrar en la etapa más violenta de la historia moderna del país desde la Revolución Mexicana.

En síntesis: palabrería y ninguna apuesta atrevida, seria, comprometida.

Por eso todos esperan el inicio del Mundial de Futbol.