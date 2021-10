Trump quiere, pero...

El sábado -nueves meses después de dejar la presidencia- Donald Trump regresó a la actividad pública/política y lo hizo ante miles de personas en los terrenos de la Feria de Iowa. Y lo hizo con la frase que seguramente será subandera de campaña en la búsqueda de llegar a la Casa Blanca en el 2024: "We're going to take America back” -Vamos a recuperar Estados Unidos-.

Regreso con el ‘tallado’ argumento de que las elecciones de noviembre pasado fueron robadas, nuevamente -como siempre ha sucedido- sin tener pruebas en las manos e insistiendo en el caso de Arizona, que muy recientemente la Corte corroboró que la derrota de Trump fue clara y no hubo irregularidades.

El expresidente habló durante 90 minutos ante una delirante -a ratos- multitud que demostró el arrastre que tiene, pero en sus intervenciones fue muy cuidadoso de hablar abiertamente que quiere ser el nominado por el partido republicano para las elecciones del 2024.

Lo que es obvio, es que él maneja al partido republicano y su intención es llegar otra vez a la presidencia.

Sin embargo, The Hill -el sitio digital de noticias más grande de Estados Unidos- ayer domingo publicó un extenso reporte exclusivo que señala que “Los republicanos del Senado, con algunas excepciones, esperan que el expresidente Trump no anuncie su intención de postularse nuevamente para presidente. Estos senadores republicanos definitivamente no quieren que Trump anuncie una oferta antes de las elecciones de mitad de período de 2022, por temor a que eso arruine sus esperanzas de recuperar el Senado”.

Agrega la publicación que varios senadores republicanos, que solicitaron el anonimato para hablar sobre Trump

con franqueza, dijeron que no quieren que Trump regrese como abanderado del partido. "Creo que estamos mejor cuando él no forma parte de ninguna historia", dijo un senador republicano, quien comentó también que su opinión es ampliamente compartida en la conferencia republicana. "Es un narcisista clínico. Tiró la elección en el debate con Biden y tiró al Senado por despecho ”, agregó el legislador, refiriéndose al primero de Trump contra Biden, que muchos senadores republicanos vieron como un desastre, y su influencia en la participación de votantes republicanos en las elecciones especiales de Georgia.

Una cosa está muy clara: la mayoría de los senadores republicanos piensan que el hecho de que Trump anuncie una oferta antes de las elecciones intermedias los perjudicaría.

Del lado republicano hay muchos ‘tiradores’ a la nominación, empezando por el vicepresidente Mike Pence, quien parece empieza a tomar distancia de Trump para lograr su objetivo. Además ‘asoman la cabeza’ Chris Christie, el exgobernador de Nueva Jersey, Greg Abbott, gobernador de Texas, Ted Cruz, senador por el mismo estado, Ron DeSantis, gobernador de Florida, Marco Rubio, senador del mismo estado, y Nikki Halley, exembajadora en las ONU y ex gobernadora de Carolina del Sur, entre otros.

Lo lamentable para los demócratas es que en estos momentos tienen un debilitado Joe Biden con muchos problemas que le impiden darle salida a su agenda, y sin otras cartas fuertes -posibles candidatos- que puedan hacer contrapeso, el futuro para las elecciones intermedias del año próximo y las presidenciales del 2024, se vislumbra como un futuro político tormentoso.

¿Usted, qué opina?