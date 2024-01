Trump “prende los focos rojos”

Al momento de escribir esta reflexión -7:30 pm- apenas comenzaba el recuento de votos de las “primeras primarias” electorales de ayer en New Hampshire y con apenas el escrutinio de una quinta parte de los votos -20 por ciento-, Donald Trump llevaba una ventaja de un dígito -nueve puntos-, sobre Nikki Haley, la otra precandidata republicana a la presidencia. La jornada electoral ha resultado mucho mejor de lo esperado para ella, ya que en los días previos las encuestas daban al expresidente una ventaja de 20 puntos.

Fue la confirmación de que no será una contienda republicana sencilla -de momento- y que esto le “dará alas” a Haley para continuar buscando la nominación por lo menos hasta la siguiente primaria del 3 de febrero en Carolina del Sur, de donde es oriunda la ex gobernadora y ex embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, a la postre, por la dinámica del proceso electoral y el triunfo de ayer, es la ratificación que a partir de esta fecha Donald Trump empezará a oficializar la nominación republicana para intentar regresar a la Casa Blanca.

Ayer Haley dijo que la contienda “está muy lejos de terminar”, motivada por los votos que alcanzó en la votación, mientras que Trump sigue pensando -según dijo el lunes- que su contrincante política tiene “cerebro de pájaro”.

Pero el rumbo que lleva el proceso electoral estadounidense no sólo tiene interés dentro de Estados Unidos, sino también a nivel internacional, porque de lo que allí suceda políticamente depende mucho el rumbo que lo que pasará en muchas regiones del mundo. Fuera de Estados Unidos no hay mucho optimismo sobre un posible regreso de Trump a la Casa Blanca. Solo por citar algunas reacciones, recientemente el influyente semanario britanico, The Economist, dijo que “Donald Trump representa la mayor amenaza para el mundo en 2024”; hace unos días el presidente de Ucrania, Velodymyr Zelensky, estableció que “la retórica de Trump sobre la guerra es peligrosa”, porque “es capaz de detener la guerra de Ucrania con Rusia en 24 horas”; en el reciente Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, se dijo que Trump otra vez en la oficina Oval es “un riesgo político”, aunque muchos -ante la posibilidad- están resignados; a México ya lo amenazó con cerrar la frontera y comparte la idea de congresistas

republicanos de hacer uso de la fuerza militar para combatir a los grupos delincuenciales a los que califica como “terroristas”. Aunque también hay que dejar constancia, que hay algunos que “ven con buenos ojos” su regreso a la presidencia, como es el caso del exprimer ministro britanico Boris Johnson, quien su colaboracion semanal que tiene en el periódico The Daily Mail, escribió “Si nos fijamos en los hechos, realmente podemos argumentar (y también puedo hacerlo ahora) de que una presidencia de Trump podría ser justo lo que el mundo necesita”. Y lo defiende diciendo que a Trump siempre se la ha atacado con “simplezas, habladurías y pánico”.

Al final de cuentas, el hombre que tiene en su contra casi un centenar de cargos judiciales, que podría enfrentar sentencias de cárcel -que no le impidieron llegar a la presidencia- y que amenaza con “poner al mundo de cabeza”, se perfila con su soberbia para llegar nuevamente a la Casa Blanca y eso “prende los focos rojos” por todas partes.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

