Triunfos internacionales y funcionarios conociendo mundo

En primer lugar y antes de que me ganen, quiero felicitar a nuestra presidenta por sus logros internacionales, porque hay muchos barberos que dicen que el mérito es de Ebrard, pero no, el mérito es de ella; primeramente por la razón de que Trump le tiene miedo y le da terror que se vaya a enojar Claudita, porque sus enemigos han empezado a correr la voz de que es malgeniosa, cosa que yo no creo, porque yo la veo muy dulcecita. Pero el mérito de la espera conseguida es de ella y nada más nos vamos a quedar con las del Tratado hecho por Salinas y ratificado por el Peje, tantito modificado, con algunas tasas para el jitomate, los autos y el fentanilo (que no sé cómo se exporta), y el aluminio, el cobre y el acero en el 50, pero de ahí en más, seguimos igual y hay que reconocer cuando alguien tiene méritos y pa’ mí la señora presidenta los tiene todos.

Hay quienes dicen que lo que sucede es que el Ejército mexicano le da pavor al Ejército gringo: si usted duda del poderío, le recomiendo que vea el desfile del 16 de septiembre, para que vea lo que es poder.

Otro tema que ha estado muy alegado en los medios son los viajes que han hecho notables políticos, pero aquí tengo yo que defenderlos porque sí es cierto que muchos ya tenían dinero (que se lo hayan carranceado, eso es otro boleto), pero nadie negará que Monreal desde que era gobernador priista tenía fama de rata y los propios de Morena dicen que los del PRI eran ratas, y si él era del PRI, era rata. Tiene dinero desde hace mucho, a mí me da gusto que sea buen católico y haya ido al Camino de Santiago, donde se come muy bien y yo creo que ese funcionario es de los que consideran que el que peca y reza, empata.

En segundo lugar, tenemos a Adán, que está muy a gusto porque se siente protegido por el dueño del circo y también tiene lana desde hace mucho, pues fue gobernador y tuvo otros nombramientos que derivan de ser muy cuachirul de un señor que vive en el sur. Este no ha viajado, pero ha sido muy atacado y no podemos dudar de que rico sí era.

El más criticado por los viajes fue Andy, hijo del señor que dirige el circo y que solamente un animal puede negar en este país que los descendientes de un presidente hasta el quinto grado de generación no van a tener que trabajar, de eso tenemos el ejemplo de 64 presidentes, de dos emperadores y de un triunvirato que hubo por ahí. Entonces es lógico que si va a Japón no se suba a un avión comercial, le chocan, no lo dejan comer sus chocolates Bienestar. Potentes son todos, unos por negocio y otros porque sí, recuerde usted que otro hijo está calificado como padrotón, casado con rica.