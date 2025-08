Adiós a Cuernavaca. ¿Nissan Mexicana está en problemas?

Los mexicanos celebraron casi como si fuera un gol de la selección nacional cuando en marzo pasado el capitalino Iván Espinosa fue nombrado jefe ejecutivo de Nissan Global. Fue el reconocimiento del talento y la dedicación de un apasionado por los autos, que llegó a su lugar porque los japoneses pensaron que era la persona que reunía los requisitos necesarios para sacar a la empresa de los serios problemas que vive. Pero cuando la marca anunció oficialmente que a principios de 2026 se va a cerrar la planta de CIVAC, en Cuernavaca, muchos se sintieron traicionados, lo que resulta no sólo un malentendido, también una injusticia.

La estrategia es simple de entender, pero dolorosa. Digamos que uno sueña con tener una casa amplia, con más habitaciones, jardín, una cochera en la que quepan más autos, etcétera. Aparece una oportunidad y la compra. Pero unos pocos años después, por algún motivo los ingresos son menores que antes y los gastos mayores, porque la casa grande demanda más electricidad, gas, agua. Hay que pagar un jardinero, la limpieza también es más cara, las reparaciones más frecuentes y el impuesto predial, más elevado.

La solución para seguir la vida es volver a una casa menor, para luego pensar en crecimiento.

El plan llamado Re: Nissan, Iván Espinosa mostró que su estrategia es esa. Nissan estaba preparada para producir 8 millones de vehículos, una decisión que fue tomada en 2015, pero sus ventas nunca llegaron más allá de los 5.7 millones de unidades por año, en 2017. Hoy, los costos de la empresa son mucho mayores de los que ellos pueden permitirse. Claro que la primera idea era crecer, pero el contexto global de la industria es muy diferente ahora debido básicamente a dos cosas: los aranceles de Estados Unidos y el agresivo crecimiento de las exportaciones de las marcas chinas. La visión de Nissan ahora es primero vamos a vivir sanamente, después buscaremos de nuevo la forma de crecer.

Las dos soluciones más duras de digerir son el cierre de plantas, que pasarán de 17 a sólo 10 en todo el mundo, bien como disminuir la fuerza laboral en 20 mil personas.

Tristes 60 años

CIVAC fue la primera fábrica de Nissan fuera de Japón. Marcó, desde 1966, una relación tan sólida con los mexicanos, que llevó a que este sea el único país en el mundo donde la marca es líder en ventas. Productos como el Tsuru, la pickup, conocida por muchos como Estaquitas, el Tiida, Versa, Sentra, Altima, entre otros, son muy queridos por los mexicanos y en CIVAC aún se produce la NP300, la Frontier y el Versa, pero todos ahora serán fabricados en Aguascalientes.

En la visión de Iván, Nissan Global no puede darse el lujo de contar con capacidad productiva sobrante y con este movimiento, Nissan Mexicana tendrá la fábrica de Aguascalientes trabajando al 100%. Claro que duele hacerlo. En 2026, CIVAC cumplirá 60 años de historia, pero un CEO no puede pensar con el corazón, sino con el cerebro, por esto lo pusieron en ese puesto.

Si la planta de Nissan en CIVAC se cerrará en 2026, la de Oppama, en Japón, fundada en 1961, dejará de producir autos en el año fiscal 2027 (de abril de 2026 a marzo de 2027), transfiriendo su producción para Kiushu.

También deben cerrarse fábricas en Oragadam, India, una instalación compartida con Renault y en Córdoba, Argentina. Aún está por anunciarse el cierre de otras tres plantas.

Hoy, Nissan produce 3.7 millones de vehículos y con el Re: Nissan ese número será de 2.5 millones, fuera de China. CIVAC obviamente era una de las últimas opciones que Iván, como mexicano, hubiera preferido sacrificar, pero nuevamente, esas no son decisiones que uno toma con los sentimientos.

Nissan está haciendo los sacrificios para sobrevivir, buscando encajar en un mundo que pide más híbridos y menos eléctricos que hace cinco años. Con su híbrido en serie e-Power llegando a su tercera generación, la marca espera encontrar esos espacios de crecimiento futuro, pero no me sorprendería si apareciera algún híbrido más tradicional, es decir, en paralelo, no muy adelante en ese futuro. Las alianzas con Renault, Mitsubishi e incluso con Honda, seguirán, en la búsqueda de cortar los costos que pusieron a Nissan en la mala situación en la que está, pero México estará más sólido, incluso si los rumores de cierre de la planta llamada Compas, en Aguascalientes, se confirmen.

