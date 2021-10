Tres cocteles famosos

Hoy trataremos el tema de algunos cocteles famosos y algo de su historia, no solo de la región sino de todo el mundo. Iniciamos con el más representativo: “El coctel Margarita”, esta famosa bebida que nos da plena identidad ante los extranjeros y que se elabora con 1 ½ Oz de tequila (inicialmente con Jose Cuervo Especial), ½ Oz de jugo de limón y ½ Oz de Triple Sec (licor de naranja, o cualquier tipo Cointreau), sal y hielo todo servido en una copa tipo martini con una crusta de sal. La historia más creíble es que nació en la Cantina Hussong’s en Ensenada BC, por los años 40, dónde el camarero Carlos Orozco se acercó a una bella dama y le preguntó si deseaba probar un nuevo cóctel recién creado, ella accedió, y pregunto gratamente sorprendida, ¿Cuál es el nombre de tan rico trago? Carlos le respondió con otra pregunta: ¿Cuál es su nombre?, y ella le dijo: Margarita Henkel (hija del Embajador Alemán), ahí surge el nombre, que hoy hace que este cóctel sea el más famoso de México en el mundo.

Otra bebida mezclada de carácter local muy famosa es el “Vampiro”, todo inicia hace muchos años (antes de los 70), cuando por costumbre los tapatíos iban de paseo a los bares y restaurantes ubicados a un costado del Lago, en Chapala Jalisco, comían de botana un plato de charalitos, acompañado con su tequila blanco, dando un trago y una mordida de gajos de naranja (todavía medio verdes) con sal y chile en polvo, llegó a ser tan clásica esta costumbre que era frecuente que no se daban abasto con la naranja, además de que no siempre era temporada y cuando no había naranja el consumo disminuía, por lo que la famosa Viuda de Sánchez y a su hijo se les ocurrió inventar la famosa “sangrita”, bebida con las materias primas antes descritas, siendo un gran éxito hasta la fecha, el coctel se prepara con 50 ml (1 ½ Oz) de tequila blanco, 100 ml de Sangrita, 50ml de refresco de toronja, ½ limón y sal al gusto.

Finalmente, hablaremos de un coctel ligero y de moda: “El Aperol Spritz”, este es elaborado con una bebida italiana de hierbas y cítricos en la ciudad de Padua por los hermanos Barbieri, que se dio a conocer al mundo en 1919 en una feria internacional de comercio, de bajo grado alcohólico y que se usaba como digestivo, luego se fusionó con la costumbre austrohúngara de agregar un dash de agua de sifón y vino Prosecco, de ahí vino su auge mundial, se prepara y sirve en una copa para vino tinto, bastante hielo, 90 ml de vino espumoso (Prosecco),60ml de Aperol, 30ml agua con gas, una rodaja de naranja, y listo.