¿Transporte público, “talón” de Aristóteles?

Uno de los ejes estratégicos en la administración del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz es el transporte público. Cuando inicie la campaña por la gubernatura del Estado, el próximo 30 de marzo, una de las cartas fuertes para el mandatario y el candidato del Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Castro Reynoso, será la Línea 3 del Tren Ligero. Un logro sin duda, pero que puede verse disminuido, al menos durante la elección, por el conflicto sin solución con los transportistas que controlan las líneas de camiones y midibuses.

El paro camionero realizado del 1 al 4 de marzo evidenció lo endeble del sistema. Aunque las autoridades insistieron en que eran apenas unas pocas decenas de camiones las que se unían al paro, la percepción fue que los camioneros tomaron el control.

De hecho, el gobernador Aristóteles Sandoval fue enérgico y aseguró que no aceptaría ningún chantaje de los transportistas. Fue más lejos: ordenó que se retiraran concesiones a quienes tuvieran derechos sobre las unidades que se negaron a prestar el servicio. Sorprendentemente, el paro siguió hasta el domingo.

Todavía al anunciarse el fin del paro y regularizarse el servicio, el líder visible de la Asamblea General de Transportistas, Enrique Galván, subrayó que aceptaron regresar a la circulación, pero con la garantía de que seguirá la negociación y pondrán condiciones al esquema Ruta-Empresa y al sistema de prepago.

Galván no se detiene. Horas antes de publicarse esta edición de Palestra 20, me comentó en entrevista, como quien está hablando del clima, que el Gobierno del Estado está simulando una convocatoria para establecer el sistema de prepago. “Están obligando a los transportistas a firmar un documento”, dijo, y se sostuvo en su acusación: “Simulan la convocatoria, pero es un engaño”.

El dirigente de esta asamblea de transportistas, pésimamente calificado en la Secretaría de Movilidad, parece estar muy seguro de que van a doblegar a la administración de Sandoval Díaz. “Cuando nos dicen que si esto no es negocio mejor lo dejemos, no se dan cuenta de que el transporte no se puede operar sin nosotros. Ahí está Sistecozome: quebró. El gobierno no es capaz de administrar”, y entre otras cosas, también subraya que “es una mentira que el gobierno subsidia los transvales y los bienevales: somos nosotros los que pagamos la mitad del pasaje que no pagan los estudiantes y las personas mayores”.

El vocero de los transportistas que provocaron el caos y afectaron a más de 45 mil pasajeros por día (cálculos oficiales) asegura que no están exigiendo nada nuevo porque ya está autorizado un aumento al pasaje por nueve pesos, “y estamos en posición de pedir 10 pesos”.

Sus argumentos son discutibles. Para los usuarios son totalmente repudiables, escandalosos.

Él lo sabe y se sostiene: sólo habrá prepago si ellos lo administran. Y no aceptarán la Ruta-Empresa tal como está planteada. Es más, ni siquiera acepta que esté aprobada legalmente.

¿Y dónde está la fuerza legal del Estado? De algo estamos seguros: los habitantes de la ciudad no quieren este sistema de transporte. Pagan por algo que debió haber mejorado hace años.