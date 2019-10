Torneo de Jesús Urrea Avilés

Durante toda una semana se realizó el XXII torneo del Señor Jesús Urrea Avilés, uno de los fundadores de este club.

En homenaje póstumo a este gran señor del tenis, que siempre estuvo apoyando al tenis de su querido club en todo momento, hasta el último día de su vida, que fue en un partido de tenis, en su club y ahí fue cuando falleció.

Pero bueno, hablando del evento en sí, fue con todo éxito, a pesar de alguno que otro día de lluvia, pero dado a las buenas condiciones de las canchas de tenis y al equipo de trabajo, se puedo recuperar a tiempo para que el torneo se realice con normalidad.

Los resultados del evento, campeones y finalistas son los siguientes:

N D: Ana Gabriela Galindo vs Carmen Peñuñuri

Ana Gabriela Galindo vs Carmen Peñuñuri D D: Cynthia Valencia vs Alejandra López

Cynthia Valencia vs Alejandra López C D: Liliana Orozco vs Mónica Hernández Martínez

Liliana Orozco vs Mónica Hernández Martínez B D: Karla García Méndez vs Daniela Esquivias

Karla García Méndez vs Daniela Esquivias N V: Daniel Hossfeldt vs Gonzalo Sánchez

Daniel Hossfeldt vs Gonzalo Sánchez D H: Carlos Magaña vs Eduardo Jacinto

Carlos Magaña vs Eduardo Jacinto D + 50: Luis Amaral vs Jaime Torres

Luis Amaral vs Jaime Torres C H: Sergio Arbelaez vs Luis Carlos Pérez

Sergio Arbelaez vs Luis Carlos Pérez C + 50: Juan Carlos Gutiérrez vs Arturo González

Juan Carlos Gutiérrez vs Arturo González B H: Salvador Tejada vs Diego Valencia

Salvador Tejada vs Diego Valencia A H : Rafael de la Vega vs Ricardo Pérez Verdía

: Rafael de la Vega vs Ricardo Pérez Verdía AA H: Carlos Flores vs Bernardo García

Carlos Flores vs Bernardo García Abierta H: Eduardo Orozco vs Moisés Rubio

Tema que estudiar para este tipo de torneos, uno es ver que nuevamente un jugador universitario llegó a la final de la abierta, me refiero al joven Moisés Rubio, lo cual habla nuevamente muy bien del nivel de tenis que se está jugando en el tenis universitario. Otro punto qué hay que tener en cuenta es la falta de jugadoras, o el apoyo al tenis femenino, no sólo se ven jugadoras interesadas, sino tampoco existe apoyo económico, para que se animen las jugadoras más jóvenes a participar y tener un dinerito para ir a otros eventos o el mismo organizador que busque tener puntos nacionales en el ranking de profesionales, que ya no sé si existe ese ranking pero con puntos que se ganen en este tipo de torneos, porque si me queda claro que ranking hay pero con puntos internacionales.

Sobre este último tema, hace muchos años atrás existía en estos torneos del Circuito Jalisco, les otorgaban a las jóvenes jugadoras dinero y puntos nacionales, no era mucho, pero sí sirvió en su momento para impulsar a las jóvenes a seguir jugando, a seguir progresando en su nivel tenístico y hasta buscar una beca universitaria, en este momento no hay jugadoras interesadas en buscar becas universitarias, eso se debe porque dejaron de jugar a temprana edad, hay que tener mucho ojo con este punto.