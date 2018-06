Todo tiene una razón

Por Don Gambetero

Si usted es aficionado al Guadalajara sin duda debe estar enojado, angustiado, pero también confundido, porque hay decisiones recientes que no tienen explicación y eso que desde que lo compró Jorge Vergara es algo difícil de decir.

Empezando por las gracias a Matías Almeyda y la venta de Pizarro, y luego haber reculado en el caso del DT y crear una gran bola de nieve y de mentiras, que generó varias reacciones negativas de los seguidores y también del gremio futbolístico y periodístico, inclusive de los ex compañeros de Francisco Gabriel de Anda, quienes hasta acusaron de irreconocible al directivo rojiblanco, bueno, de eso y muchas cosas más.

Algunos acusan la novatez de Amaury como nuevo vicepresidente de Chivas y quien desde hace poco es quien mueve los hilos en el equipo con el apoyo de José Luis Higuera, marcándolo como pieza clave en las últimas decisiones erróneas en el club.

Usted se preguntará ¿Y Jorge? Bueno, no sólo usted tiene esa duda, también los jugadores, algunos en puestos administrativos tanto de Chivas como de Omnilife y hasta amigos de su círculo más cercano, en el cual ya corre el rumor de que el dueño del Guadalajara se encuentra en Nueva York recibiendo tratamiento, uno que describen como muy invasivo y por el cual tienen hasta tres meses sin verlo.

Todo parece indicar que Vergara está delicado de salud y por eso ha estado delegando toda la toma de decisiones en la nación rojiblanca, decisiones que no tienen nada contenta a la afición.

Cabe recordar el caso de Oswaldo Alanís, a quien esta directiva lo bloqueó por no haber firmado renovación, pero fue hasta que llegó a los oídos de Jorge que se resolvió el caso en favor del jugador y no de los intereses del club, pese a eso, el mandamás cubrió a sus empleados y, aunque aseguró habría sanciones, al final no pasó nada.

En términos gambeteros a Chivas le andan apedreando el rancho en el minuto 90’, puros problemas se avecinan, veremos si cae gol en tiempo de compensación o alcanzan a salir con el triunfo sufrido.

Para muestra un simple ejemplo. Los refuerzos empezaron a llegar, pero el problema es que ni uno es de los que pidió Almeyda y quizá, ni uno es considerado refuerzo, tales como Raúl Gudiño y Mario de Luna, quienes son un mensaje de quién manda de la directiva a su cuerpo técnico.

Se vienen buenas novelas dentro del Rebaño. Empezaremos por la de hoy, con el “check list” para ver si llegan todos los integrantes a Verde Valle, luego de que algunos, como Jair Pereira, aseguraron a sus amigos, que no cancelarían sus vacaciones planeadas.

Al “Comandante” le creo casi todo, con eso de que su voz pesa en la interna del club, al punto que le impone cosas a algunos de sus compañeros, o que puede sopapear a los canteranos y terminan castigando a los medios que lo evidenciaron y no al jugador que cometió un error de esos típicos dentro del rectángulo verde.

A cumplir…

Los que se fijan en los detalles se podrán haber dado cuenta que Carlos Salcedo no estuvo presente en el abanderamiento que nuestro Presidente, Enrique Peña Nieto, hizo para el Tri, donde les pidió traer la copa de vuelta.

Para ser sincero, no sé de qué copa hablaba, pero bueno, ese es otro tema.

Resulta que el central, o lateral, o delantero del Tri (eso lo decidirá Juan Carlos Osorio) anda en problemas legales y es acá en nuestras tierras donde tuvo que enfrentar a las autoridades correspondientes.

Les explico, cuando Salcedo jugaba para las Chivas tenía su novia por estos lares, la cual se trajo desde su paso con el Salt Lake en la MLS y antes de su partida a Europa tuvo un incidente amoroso, o sea, en términos gambeteros, digamos que el portero sacó a la defensa, pero Salcedo se quedó colgado, ya saben, falta de comunicación.

No había tenido problemas en lo legal porque la ahora ex pareja había decidido no hacer público el nacimiento de su hija, luego de que el jugador nunca quiso reconocer la paternidad, cuestión que también generó problemas con su familia directa.

Pero después de un tiempo y ciertos altibajos en lo económico, así como que el jugador se la pasara presumiendo al hijo que tuvo en su reciente matrimonio, la dama optó por el camino legal, para que el futbolista tuviera que reconocer a su primogénita y ayudara con los gastos. Por ese motivo Salcedo, actual jugador del Frankfurt de Alemania, tuvo que tomarse unos días para resolver el caso y no acrecentar el problema que le podría terminar afectando en cuestión de su carrera al poder caer en complicaciones de traslados u otros llamados ante la justicia mientras esté disputando Liga o torneos con el Tri.

