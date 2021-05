Tenemos que votar por México

Por fin está próxima la fecha para que el 6 de junio salgamos a votar, es nuestra gran oportunidad de salir a defender a México y que gane la libertad y la verdadera democracia.

En caso de que Morena gane la mayoría, en los próximos años va a terminar con las instituciones por las que tantos años México ha luchado, como el INE, el TRIFE, la SCJN, el Instituto Nacional de Transparencia; por eso debemos votar con un voto razonado y como los partidos que han dejado a un lado sus ideologías y se han unido, debemos apoyarlos para ponerte un freno a ti Andrés López y enfocarnos en no dejar la mayoría de las Cámaras en tus manos, con el fin de poner un alto a tanta barbaridad y estupidez y no dejar que nos conduzcas al pasado en donde era otro México. Debemos poner un freno para que la dictadura no llegue a consumarse como tu gran ideal.

En estas elecciones especialmente debemos de ser muy selectivos y unidos para no caer en el diseño perverso de tantos partidos, que como bien sabemos “divide y vencerás”, ya que hay una gran cantidad de partidos satélites de Morena, que lo único que quieren es pulverizar el voto y que Morena salga fortalecido y se logre tu gran éxito.

En esta campaña hemos vivido una gran violencia política llena de descalificaciones, asesinatos, secuestros, amenazas y muerte de 34 candidatos, pero no debemos dejarnos amedrentar por lo que está pasando y con valentía ejercer nuestro derecho de voto. Yo sé que el voto es personal, pero debe ser muy pensado y no perder el enfoque, no ser irresponsables con nuestro México y el país que queremos dejar a las generaciones futuras; si no actuamos con conciencia real, en el futuro nos podrán reclamar que no hicimos lo debido para detener la amenaza que hoy tenemos, en caso de que no hagamos respetar nuestro derecho a vivir en un país libre de populismo y autoritarismo.

La vida del futuro de México, de nuestros hijos y nietos depende de nuestro proceder, de nuestro voto, es nuestra gran oportunidad, salgamos todos a votar y dejemos el abstencionismo de lado, como ocurrió en las elecciones pasadas, que el abstencionismo le dio el triunfo a quienes hoy están en el poder y se sienten dueños del país a través de tu imagen Andrés López.

Estamos ante la última oportunidad para tener el México que queremos y por supuesto mejorar e impedir que nuestro país se retrase y quede totalmente en tus manos Andrés López y llegue a ser un país como Venezuela, que a ti te gustaría y que México quede en tu poder absoluto y que hagas lo que te pegue la gana con nuestro México.