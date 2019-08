Temas interesantes para reflexionar para un tenista

Estuve leyendo unos consejos del mejor jugador del mundo, Roger Federer, y quería transmitírselos, porque no sólo sirven para jugar un buen tenis, sino también para la vida en general.

Casi siempre la exigencia viene de fuera, ya sea por los padres de familia, o por los entrenadores que sólolo buscan el campeonato, y en muchas ocasiones a costa de todo.

Ahí es donde en muchas ocasiones perdemos al jugador y lo más importante, a la persona. Un entrenador tiene que buscar siempre antes que nada que el jugador esté feliz dentro de la cancha, y de esa manera este mismo se exigirá al máximo cada día, y eso sucede porque le gusta lo que hace, le apasiona, y por esa razón quiere estar todos los días dentro de una cancha luchando, sudando, sufriendo el calor intenso, o el frío, o entrenando con algún dolor o enfermedad, eso es lo que tiene que buscar antes que nada un muy buen entrenador, antes que un título.

El campeonato va a llegar si las cosas se plantean de esta manera, y si no llega, pero el jugador sigue buscando con lucha y esmero cada día, ahí tenemos un ganador formándose para la vida.

Por esa razón tomo estas palabras de uno de los mejores jugadores de toda la historia del tenis, Roger Federer.

“En mi etapa júnior tal vez me sentí mal a veces, sólo porque había ganado. No sé por qué”, comenzó diciendo Federer. “Después, supongo que es parte del negocio. Quieres que todos lo hagan bien, y es por eso que generalmente estoy contento cuando alguien lo hace bien, porque no todos pueden lograr lo que están buscando, pero lo que puedes conseguir es lo mejor de ti mismo.

“Creo que si le preguntas a muchos de los tenistas en el circuito, dirían: ‘Probablemente lo hice mucho mejor de lo que esperaba’. El sueño es, por supuesto, ser Top-100, Top-10, número uno del mundo, ganar torneos y todo eso. Pero poder ganarte la vida con lo que querías hacer es un privilegio, Ahí es cuando a veces se pone difícil. De repente logras tu sueño, pero te han dicho que eres malo porque no ganaste más. Es como, ‘está bien, ¿sabes qué?, piérdete. No me importa lo que digas.

“Debes hacerlo lo mejor que puedas y sentirte orgulloso de tu familia, de tu país, de lo que sea”.

Sin duda alguna es una linda reflexión, para que todos los padres y entrenadores lo tomen en cuenta y hagan de sus hijos unos verdaderos ganadores de la vida, para eso practican un deporte.