 *"¡Te llamabas...!"

El desenlace del más reciente capítulo de la historia del Guadalajara estaba más cantado que “Las Mañanitas” con Pedro Infante...

Aunque no hubiera gente en las tribunas, las redes sociales proyectan las reacciones que generan frustraciones colectivas como la derrota de las “Chivas” ante el Puebla... o la del Juventus de Italia, el viernes, ante el Olympique de Lyon.

Hay pecados que la turba no perdona. En el caso de “la vecchia signora”, las más recientes conquistas en las competencias caseras no compensan la amargura por el fracaso en la Champions League. En el del Guadalajara, saber que aún restan 14 jornadas del Torneo de Apertura para enmendar el paso, no borra el desconsuelo de las tres primeras... sin gol y sin victoria. Una y otra son culpas que sólo pueden expiarse mediante sacrificios humanos. Fácil, además, porque los nombres y apellidos de las víctimas propiciatorias eran del dominio público: allá, Maurizio Sarri ; acá, Luis Fernando Tena.

Lo sucedido después es, simplemente, el cumplimiento del rito consabido...

*

Cabe recordar que Luis Fernando Tena llegó, supuestamente, para cubrir un interinato como timonel del Guadalajara, al decantarse sus dirigentes por la destitución de Tomás Boy en la recta final del anterior Torneo de Apertura. Los resultados, aceptables, y la mejoría que acusó el desempeño futbolístico del equipo, le ganaron la ratificación para el Torneo de Clausura.

También ahí, en la medida en que alimentaron la esperanza de que los rayados sacaran boleto para la “Liguilla”, los resultados —cuatro victorias y dos empates a cambio de dos derrotas hasta que el certamen abortó por la pandemia del coronavirus— merecieron la calificación aprobatoria, y, en consecuencia, la ratificación para el que está en curso. Las ilusiones de que los rayados recuperaran el protagonismo que le exigen sus incondicionales, se reforzaron, sobre todo, con la goleada al América en la Copa por México que sirvió de aperitivo.

*

El penalti que Carlos Acevedo le detuvo a Macías, la semana pasada, y la expulsión del novato Alan Torres y los dos disparos de Brizuela que quedaron en calidad de “vicegoles”, el sábado, fueron los imponderables que complicaron los resultados de los partidos ante Santos Laguna y Puebla, respectivamente...

Más allá de la anécdota, se cumplió, por enésima vez, la regla —implacable en materia de futbol— de que “cuando un equipo se muere, el técnico es el culpable”.