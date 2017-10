Suficiente

Después de una arrancada complicada y un incidente con Sebastian Vettel, Lewis Hamilton consiguió los puntos necesarios para terminar la batalla por el campeonato mundial de pilotos. Las probabilidades eran altísimas para que el británico consiguiera su cuarta corona, pero antes de que se completara la primera vuelta del Gran Premio de México ambos contendientes se encontraban al final de la parrilla, pero a pesar de realizar una gran competencia Vettel no pudo arribar en la segunda posición y alargar el campeonato.

No fue el final que esperábamos, pero después de una larga temporada Mercedes conquista su cuarto título consecutivo, sin embargo tanto Ferrari como Red Bull ya tienen las herramientas necesarias para competir.

Max Verstappen continúa silenciando a sus críticos manejando una carrera impecable en el Hermanos Rodríguez, queda claro que el joven holandés no viene a competir sino a dominar el serial. Aunque el campeonato esté sellado, creo que con dos competencias más por disputarse podemos aprender mucho de lo que puede ser 2018.

Creo que lo que sobresale del fin de semana en la Ciudad de México vuelve a ser la afición, miles de seguidores se hicieron presentes en uno de los Grandes Premios que año con año no decepciona y se consolida como uno de los favoritos de los pilotos.

Ya son cuatro los campeonatos de Lewis y las siete coronas de Michael Shumacher ya no parecen imposibles de igualar. Hamilton merece el título, ya que manejó la temporada en el mejor nivel, no sólo fue consistente sino también inteligente, cuando había que terminar carreras y sumar puntos logró el cometido y ayer cosechó lo sembrado.

Sin ritmo

El séptimo puesto obtenido por el tapatío Sergio Pérez el día de ayer deja a muchos aficionados un poco decepcionados. El piloto de Force India nunca estuvo al nivel de su novato compañero y fue evidente durante la prueba el buen momento que pasa Esteban Ocon.

El mexicano no tiene nada de qué preocuparse para 2018, con contrato firmado y el apoyo económico que lo acompaña seguramente para la próxima temporada Checo continuará siendo el piloto número uno de la escudería. Sin embargo, Esteban demuestra que no le tiene miedo a su más experimentado compañero y que está dispuesto a competir.

La coyuntura para Esteban no podría ser mejor, Mercedes ya es proveedor de Force India y Valtteri Bottas no consigue adaptarse o amenazar a Lewis Hamilton, podría ser una opción para las Flechas Plateadas para la próxima temporada. No creo que sean puras malas noticias para el tapatío, logró un séptimo lugar que suma puntos importantes para su escudería y se mantiene en el campeonato como el mejor del resto. Espero que Sergio cierre bien el año y se concentre ya en los próximos 20 Grandes Premios de 2018.

Comentarios @desdepista