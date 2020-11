Subcontratación laboral

En días pasados, el Presidente AMLO envió al Congreso una iniciativa para continuar regulando la subcontratación de personal que ya con anterioridad se había tratado de reglamentar modificando las leyes del Trabajo, fiscales, del IMSS e Infonavit.

Al parecer, no fue suficiente para evitar que se siguiera haciendo mal uso de esa excelente forma de fomentar el empleo y contribuir a resolver los problemas laborales. Esta iniciativa propone regular en forma definitiva la subcontratación de personal condicionándola a la contratación exclusiva para servicios especializados con la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Autoriza a las agencias de colocación a intervenir en el proceso de reclutamiento, entrenamiento y capacitación, pero no podrán considerarse como patrones.

Al efecto, se establecen sanciones muy severas para quienes incumplan estas disposiciones considerándolas como un delito de tipo penal asimilado a la defraudación fiscal que se castiga con penas corporales, además de ser dichas erogaciones no deducibles para efectos del Impuesto Sobre la Renta y el IVA respectivo no será acreditable.

El outsourcing, traducido como subcontratación, tiene su origen en Londres a mediados del siglo pasado en que una eficiente secretaria que trabajaba en La City (Centro Financiero) en un prominente despacho de abogados, realizaba su trabajo en forma rápida y eficiente, lo cual le permitía ayudar a otros vecinos de La City en su tiempo libre. La demanda de servicios aumentaba y tuvo que renunciar a su empleo para dedicar todo el tiempo a trabajar en esos servicios que eran mejor pagados. El paso siguiente fue contratar personal para que le ayudara a atender todas las solicitudes de trabajo eventual ya que era preferible a contratar personal de planta. Así fue como creció esa empresa que se denominó Manpower con tal éxito que ahora cotiza sus acciones en cinco bolsas en todo el mundo. Dicho auge se debió a que vino a solucionar un problema que se presenta en diversas formas, como sustituir a empleados por incapacidad temporal o vacaciones, en temporada navideña o promociones del tipo del Buen Fin.

Todo se descompuso cuando se le dio mal uso a este procedimiento que originalmente nació para solucionar problemas. Los principales abusos cometidos con la subcontratación fueron: despidos para evitar antigüedad, subregistro en IMSS e Infonavit con percepciones menores a las reales, entre otros.

La primera empresa que tenemos noticia se constituyó en Guadalajara fue para solucionar el problema que se presentaba en una empresa muy importante que tenía magníficas utilidades que, al repartirlas a los trabajadores de acuerdo con la ley, que alcanzaban cinco o seis meses de sueldo, el personal de limpieza, alrededor de 30 empleados, al recibir una cantidad que nunca habían visto junta, más de la mitad no regresaba porque no sabía administrarlo y lo mal gastaba o emprendía un pequeño negocio o simplemente se parrandeaban hasta que se terminaba el dinero; para solucionar el problema se constituyó una empresa que les repartía su PTU en varias exhibiciones, lo cual por ley no está permitido.

Esperamos que estos drásticos cambios no afecten el crecimiento del empleo que tanta falta nos hace, hay medidas que no deben tomarse en época de crisis.