Su Futuro en un albur

Quienes integran la dirección y los órganos de decisión del partido estatal Futuro tenían en sus cálculos que llegarían mañana a la Expo Guadalajara a su asamblea definitoria para aliarse con Morena o jugar solos en la elección del 2024, conociendo ya el nombre del candidato o la candidata a la gubernatura de Jalisco por el partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ese panorama cambió la semana pasada que la dirigencia nacional de Morena decidió pasar del lunes 30 de octubre al 10 de noviembre próximo la fecha para dar a conocer el nombre de las mujeres y hombres que serán sus abanderados a las nueve gubernaturas en juego el año próximo.

Uno de los acuerdos que se habían puesto en la mesa era que Futuro iría en alianza con Morena si y solo si postularan a una mujer, situación cuya factibilidad creció con la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de que 5 de 9 candidaturas a los gobiernos estatales fueran para mujeres. O sea sólo irían si la candidata surge de entre Claudia Delgadillo, Clara Cárdenas o Cecilia Márquez.

Con esta condición Futuro establecía un veto en automático a los candidatos hombres de Morena, Carlos Lomelí, José María Martínez y Antonio Pérez.

Es por eso que mañana los de Futuro tendrán que decidir si van en alianza o no con Morena sin saber si se cumple su condición principal, lo que constituye todo un albur.

Por esta incertidumbre que generó el cambio en los tiempos de Morena, por el tema de las cuotas de género, las cabezas visibles y negociadoras de Futuro, su presidenta, la diputada local Susana de la Rosa, y el ex diputado local independiente y regidor de Zapopan, Pedro Kumamoto, elevaron sus pretensiones en la mesa de negociaciones con el partido guinda en la Ciudad de México, e incluso amagaron con levantarse de ella.

Entre los espacios más importantes que tendría ganados ya Futuro figura la candidatura por Zapopan para Kumamoto respaldada por Morena, PT y Verde, y eventualmente por el partido estatal Hagamos, que también está en la mesa de negociaciones con peticiones acordes a los espacios que ahora tienen, y donde nunca han exigido la candidatura a Guadalajara, que se daría sin discusión al actual rector Ricardo Villanueva, quien, sin embargo, optó por quedarse a tutelar la primera sucesión rectoral, sin el gran elector que era el finado ex rector Raúl Padilla López.

De cómo hayan estado y terminado las últimas negociaciones entre Futuro y Morena que continúan todavía hoy, sabremos mañana luego de la asamblea de los ex Wikis en la Expo. Si van con los guindas es que finalmente quedaron satisfechos con lo negociado al grado de jugarse el albur de tener o no candidata morenista. Si van solos es que simplemente decidieron no jugarlo.

