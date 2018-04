Spots, lo peor de las campañas

La spotización de las campañas tiene su origen, como todas las reglas electorales en México, en un abuso que derivó en un berrinche. El abuso lo cometieron los empresarios y los panistas que, para parar a Andrés Manuel López Obrador en 2006, difundieron hasta hartarse y disfrazando el gasto entre los empresarios para no sobrepasar el presupuesto electoral, una serie de anuncios tan falsos como efectivos sobre el peligro que representaba “El Peje”. Para calmar las aguas poselectorales, le entregaron la cabeza de los Consejeros Electorales (y con ello la credibilidad del Instituto) y una ley en la que los medios están obligados a pasar una cantidad insoportable de anuncios previamente censurados por la autoridad. Eso, que a la postre se bautizó como la spotización de la política, provocó que en lugar de tener campañas de debate tengamos aburridos monólogos repetidos ad nauseam.

De entre todos los spots que hemos escuchado y visto hay unos más memorables que otros, pero por malos.

Destaca sin duda el del candidato de Morena a gobernador del Jalisco, Carlos Lomelí, que es una acumulación de gritos sin contenido. Las imágenes son emotivas y en televisión funcionan para el ego del candidato, pero cuando ese mismo pasa por radio (¿nadie les enseñó que la radio y la televisión son lenguajes distintos?) el resultado es una serie de alaridos inconexos, que no trasmiten una sola idea, salvo que el candidato de Morena a la Presidencia es López Obrador, lo que ya sabíamos.

De entre todos los spots que hemos escuchado y visto hay unos más memorables que otros, pero por malos

Migue Castro aprovechó los spots para decir que no hará lo que él cree que la gente piensa que hizo Alfaro como alcalde, pero como no lo menciona, termina siendo un chiste entre cuates. Lo entendieron Alfraro, él y algunos cuantos más. Qué bueno que él no va a hacer lo que hizo mal Alfaro, aunque quizá le vendría bien pensar lo que hizo bien. Digo, por algo el candidato de MC está arriba.

Enrique Alfaro curiosamente, tropezó con la misma piedra. Hizo un anuncio para decir lo que no va a hacer en su campaña, como si alguien estuviera esperando que lo hiciera. Dice que no va a regalar tarjetas ni va a hacer anuncios espectaculares en eventos grandiosos. Qué bueno, pero eso no es motivo para votar por nadie.

El más listo sin duda fue el candidato del PAN, Miguel Ángel Martínez, que aprovechó los anuncios que le da el sistema electoral para pedir aumento de sueldo. En su primer spot dijo que él es padre de familia y que como al resto de los jaliscienses tampoco le alcanza. Y bueno, si a él, que como presidente del partido tiene un sueldo equiparado a diputado, no le alcanza, de los demás ni hablar. Así de absurdo y poco creíble es el anuncio. Pero tiene razón, si ya lo obligaron a ser candidato, por lo menos que le suban el sueldo.

(diego.petersen@informador.com.mx)