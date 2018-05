Sorpresa empresarial

El empresariado mexicano es una entidad bastante compleja y diversa, en principio está constituido por todas aquellas personas que promueven actividades productivas o establecen negocios que benefician a la sociedad por la creación de empleos, de ahí que se les distinga según el tamaño de sus empresas, desde las muy pequeñas hasta las que tienen alcance global, como por ejemplo CEMEX.

Con una frecuencia cada vez mayor un alto número de empresarios del tamaño que sea, han sido víctimas tanto de los sindicatos como de las propias autoridades municipales, estatales o federales. Aquí mismo en nuestra ciudad se han dado casos de negocios que cumpliendo con todos los requisitos para abrir, no pueden sin embargo colocar un letrero que los identifique, pues para ello se requiere otra licencia, misma que se otorga con la agilidad con la que el empresario pague una “propina” que va de 10 a 15 mil pesos. A estas conocidas y clásicas extorciones hay que añadir ahora las provenientes de los cárteles delincuenciales, todo lo cual encarece el costo de la producción y del transporte, póngase usted en el lugar de los empresarios transportistas que deben pagar derecho de paso por cada “territorio” que sus vehículos pasan, además de las “cuotas” a los policías federales.

Por supuesto que también se dan casos de empresarios que viven bastante cómodos con la llamada “cultura” de la corrupción ¿en qué gasolinera de esta ciudad está usted seguro de que le venden litros completos? Los empresarios corruptos dirán que si no roban, entonces no es negocio, y como este ejemplo pueden darse muchos más, hasta llegar a plantearse la hipótesis nada fantasiosa de que entre estos empresarios y no pocos funcionarios públicos se da una evidente colusión, yo te cubro y tú me encubres.

Hasta ahora no hemos podido constatar una reacción del empresariado jalisciense o nacional que enfrente al gobierno y haga causa común con la sociedad en su lucha en pro de la democracia, del abatimiento de la impunidad y el compromiso por erradicar la corrupción; en ocasiones lo que vemos son sólo tibias declaraciones con motivo de algún agravio, pero ninguna acción contundente que pueda realmente marcar un hasta aquí. Lo mismo ocurre en el resto de la comunidad: los estudiantes defienden a “sus” desaparecidos, los periodistas protestan por “sus” muertos, los migrantes se manifiestan por “sus” derechos, los maestros por “sus” prerrogativas, es decir cada quién se preocupa solamente por sus intereses.

La sorpresa es que ahora, a buena parte del empresariado, lo único que lo una y lo mueva sea evitar por cualquier medio el triunfo de ya sabes quién, aunque gane quién sabe quién, pues éste sabrá agradecer, como se acostumbra en este país, semejante apoyo.

Por lo pronto los periodistas de “Animal Político” están de plácemes pues el pasado 7 de mayo recibieron el premio Ortega y Gasset, por su brillante investigación y denuncia de la “estafa maestra” en que se coludieron dependencias de gobierno y universidades públicas, una estafa impune frente a la cual la sociedad no ha reaccionado, ni generó la convulsión que en cambio sí ha provocado en muchos empresarios las declaraciones del candidato puntero.



Armando González Escoto



armando.gon@univa.mx