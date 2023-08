¡Sorpresa! Beatriz se llevó el apoyo

Dando seguimiento a través de Facebook al primer Foro de Diálogos Ciudadanos que anoche celebró el Frente Amplio por México (FAM), más allá de los temas, de las propuestas, de las ideas y de las intenciones de los cuatro -llamémosles por su nombre- precandidatos para darle rumbo nuevamente a nuestro país, fue de llamar la atención la reacción de la gente que en esa red social tuvo hacia los participantes.

En la primera intervención que tuvieron durante su participación, Beatriz Paredes destacó que “el gran desafío es que esto no sea una farsa”; Santiago Creel, estableció que “hoy se trata de defender una democracia; Enrique de la Madrid, dijo sentirse “avergonzado” de la manera como el actual gobierno ha actuado, mientras que Xóchitl recordó que “no fue un capricho, fue el derecho de réplica que me puso aquí -cuando le impidieron el acceso a Palacio- y no soy la única a la que han cerrado las puertas. Entre todos vamos a abrir las puertas de Palacio”.

A medida que avanzaba el foro y se vertían los conceptos sobre los temas -previamente elaborados- por parte de los cuatro precandidatos, la participación de los cibernautas empezó a crecer. Al inicio, para todos hubo reacciones positivas y mensajes escritos de aliento. Pero en la misma medida que pasaban los minutos se empezaba a ver una tendencia. Los corazones rojos, la manita con la señal de ‘like’, las caritas con una sonrisa y todo tipo de reacciones positivas aparecían y tenían una tendencia con uno de los precandidatos: Beatriz Paredes.

La tendencia durante el Foro de Diálogo Ciudadano del FAM fue uniforme a lo largo de la intervenciones de Beatriz, Xóchitl, Santiago y Enrique -y del Foro-, donde predominaba el apoyo a la primera de manera significativa.

Después de Beatriz, el apoyo de la gente fue hacia Xóchitl, de quien uno esperaría hubiera más -por la efervescencia que ha tenido desde su aparición en la escena por carrera presidencial- y que la gente se desbordara.

Sin embargo, Xóchitl abordó los temas con entusiasmo, Beatriz lo hizo con mesura y mostrando mucha experiencia en el manejo del lenguaje.

Fue Enrique de la Madrid -sin haberlo contabilizado- quien apareció como el tercero en el respaldo de quienes seguían la transmisión en la red social, a pesar de que entre la audiencia en el salón donde se llevó a cabo el evento, los aplausos fueron más seguidos y prolongados fueron para él, gracias a por su contundencia y objetividad en sus planteamientos.

El menos favorecido por los cibernautas fue Santiago Creel, quien frecuentemente se apoyó en el argumento de “hacer lo que esta Constitución” para corregir muchos de los problemas por los que el país atraviesa.

Al final, si llegáramos a poner en una balanza a los cuatro precandidatos del Frente Amplio por México por un lado y a todas las ‘corcholatas’ de López Obrador juntas del otro lado, me atrevería a pronosticar que los del FAM -aunque también muy vistos y ‘conocidos’- lucen más frescos, pero sobre todo, más esperanzadores.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

