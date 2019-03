Son rumores, son rumores

El doctor Macedonio Tamez Guajardo, coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco, no deja su cargo como se ha difundido entre algunos círculos de grillos.

Tan firme está en su puesto, que hoy encabeza la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad en el Campo Militar La Mojonera en compañía de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Alfonso Durazo.

Todo indica que los rumores de su supuesta salida son “fuego amigo” color naranja proveniente del edificio de Avenida Hidalgo 222.

Parece que al doctor alguien le quiere cobrar caro, pero caro, añejas facturas.

***

La que de plano ya no sabe ni cómo justificarse ante la ola de críticas en redes sociales por haber estado en primera fila en un partido de los Lakers de Los Ángeles durante la gira del gobernador en Silicon Valley, es la diputada naranja Mirza Flores.

Ayer se tuvo que levantar “muy temprano” y grabó un video para sus redes en donde dijo que el motivo de su visita es para hacer una “reforma constitucional” que plantee “nuevos modelos de negocio” (¿eeeh?) para Jalisco.

Lo cierto es que Mirza no participa en ninguna comisión que tenga que ver con desarrollo económico, y aunque está en Estudios Legislativos, al parecer no sabe que no se requiere ninguna “reforma constitucional” para promover inversiones extranjeras.

Por primera vez hay consenso en esta H. Cantina y nos queda claro que Mirza no sabe qué hace en Silicon Valley, pero sí sabe muy bien quién es LeBron James.

***

El reto para la impartición de justicia en Jalisco es poco más que enorme. México Evalúa dio a conocer ayer que Jalisco es el Estado con mayor rezago en la impartición de justicia.

La posibilidad de que un delito sea castigado es menor al 1%. A eso sumamos que más del 90% de los delitos no se denuncian porque la población desconfía de las autoridades y que las mafias en el Poder Judicial lo han secuestrado con medidas cautelares.

Aquí sí que necesitamos una verdadera refundación.