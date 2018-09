Somos animales de laboratorio

Hace algunos días, me encontré en una página web del diario español El País el aviso y algunas notas sobre el contenido de un nuevo libro. Me llamó mucho la atención lo leído y de inmediato acudí a Amazon a buscarlo. En México saldría la versión electrónica para el Kindle hasta el miércoles. Lo compré y llegó el día avisado. Creí poderlo terminar de una sentada y me fue imposible. Algunas de mis impresiones: exige a la filosofía política a mirar y brincar más allá. Un libro seguro pronto será de culto. No gustará a mucha gente y se considerará prohibido por muchos. A estas alturas pocos libros me hielan, éste es uno de ellos. Es muy inquietante. También deja claro, apenas estamos chapoteando en la era de la información y lo hemos hecho mal. Ya es esencial para comprender la política y geopolítica de nuestros tiempos.

Se trata del libro “Diez razones para borrar tus redes sociales de inmediato” de Jaron Lanier (norteamericano de 58 años de edad). Lanier no es un improvisado. Es el creador del término “realidad virtual” y desde siempre ha estado en el primer nivel del mundo informático. Actualmente trabaja en Microsoft. Ha escrito ensayos, libros y artículos criticando al mundo digital.

Van los títulos de los 10 capítulos, aparte de la introducción en la cual se nos plantean dos opciones. Dejar de fifís o solovinos (para usar palabras autóctonas) de las grandes corporaciones como Facebook, Twitter, Google, Instagram y demás o abandonarlas. Nuestra conducta es un producto, dice el autor. Pero ahí van las razones. “1. Estás perdiendo el libre albedrío”. 2. “Renunciar a las redes sociales es la mejor manera de resistir la locura de nuestro tiempo”. 3. “Las redes sociales te están convirtiendo en un idiota”. 4. “Las redes sociales están socavando la verdad”. 5. “Las redes sociales están vaciando de contenido todo lo que dices”. 6. “Las redes sociales están destruyendo tu capacidad de empatizar”. 7. “Las redes sociales te hacen infeliz”. 8. “Las redes sociales no quieren que tengas dignidad económica”. 9. “Las redes sociales hacen imposible la política”. y 10. “Las redes sociales aborrecen tu alma”.

Van frases subrayadas y algunas notas hasta donde voy: “Nos siguen el rastro y miden (todo) lo que hacemos…”. “Los algoritmos se atiborran de datos sobre nosotros mismos cada segundo”. “No está bien llamar publicidad a la manipulación directa de las personas”. “Hasta cierto punto, somos animales en la jaula de un conductista”. Hay patrones adictivos de placer y recompensa en el cerebro y también se emplean castigos y refuerzos negativos. “Pero de los algoritmos adaptativos (inteligencia artificial) no se espera que dejen de adaptarse”. “Las redes sociales añaden otra dimensión de estímulos: la presión social”. Las emociones negativas son mejor recordadas e intensas. “El problema no es solo que los usuarios estén apiñados en entornos virtuales que pueden sacar lo peor de cada uno”. “... un modelo de negocio… (que busca) clientes dispuestos a pagar por modificar el comportamiento de otras personas”.

Ésto es una probadita de un libro fácil de leer, necesario para comprender en dónde estamos parados (se abandonen o no las redes), y para saber por qué ganó López Obrador.

sergio@aguirre-consultores.com.mx / @seraguirre)