Sólo un milagro salvará al beisbol veraniego mexicano en 2020

Se espera que de un momento a otro, quizá este miércoles primero de julio, se anuncie la determinación que habrá de asumir la directiva de la Liga Mexicana de Beisbol tras el consenso que para ello se logre con los jerarcas de los 30 equipos que conforman las dos zonas del circuito, en relación a si habrá de darse luz verde al inicio o desahogo de lo que sería en todo caso una muy breve campaña 2020, o si de plano se determina que habrá de cancelarse debido a los estragos causados por la pandemia por COVID-19.

En el supuesto de que hubiere un acuerdo para que se lleve a cabo aún siendo una temporada muy recortada, se podría estar anunciando el inicio para el 1 de agosto y el término a mediados de noviembre.

El caso es que aún cuando se diera esta posibilidad, se tendría que arrancar sin presencia de público en los estadios para ir aumentando quizá paulatinamente algo de aforo al final de la campaña y en los cotejos correspondientes a la Postemporada.

El problema es que, como ya se ha dicho mucho, no es viable en cuanto a la economía por la que surcan las organizaciones beisboleras veraniegas en México el que se pueda desahogar la campaña sin público en los estadios, dado que en gran parte de su proceso los conjuntos dependen de la taquilla y del consumo que hagan los aficionados de los productos y servicios dentro de los estadios.

Hay que mencionar que solamente quizá Sultanes de Monterrey por su fortaleza empresarial, su comunicación con la Liga, pueda desahogar cotejos sin público basado en los apoyos de televisión y radio y otros patrocinadores ligados a este esquema, y probablemente el otro club que podría hacerlo sería Diablos Rojos del México dada la fortaleza empresarial de quien lo encabeza Alfredo Harp Helú, quien quizá podría involucrarse a entrarle con los recursos aún perdiendo dinero para hacer la campaña sin público, pero para el resto de los clubes es difícil sino es que imposible.

Bajo este contexto, es muy factible pueda declararse la suspensión de la campaña y sea pues anunciado así para tristeza de cientos de miles de aficionados del rey de los deportes que estaban esperando el inicio de esta campaña 2020.

Es, sin duda, un momento difícil para el beisbol mexicano al menos en el estival, cuando la LMB cumple 95 años, y lo celebra con un año aciago, con un año sufrido, con algo que quizá quedaría ahí en el anal como lo no realizado en esta época.

Por lo tanto, lo único que podría esperarse en el marco del anuncio que harán los jerarcas de la LMB es la cancelación, pero no se ha dicho ni una palabra, y en ese sentido habrá que esperar hasta el último momento pues aún podría ocurrir algún suceso inesperado y darse un vuelco a la información. De ahí que quizá habría que aplicar la máxima de Yogi Berra: “esto no se acaba hasta que se acaba”, y no sabremos la decisión final hasta que sea cantada.

