Sólo para el gobernador no hay retenes del crimen

En su visita a Guadalajara, el secretario Adán Augusto López aprovechó para reunirse con el cardenal Francisco Robles Ortega y abordar el tema de la inseguridad en Jalisco. Aunque luego dijo que no critica al Gobierno estatal, el funcionario federal sí contradijo el discurso del gobernador y admitió que sí han registrado retenes del crimen organizado en carreteras del Estado. Y que todos los días la Guardia Nacional emite los informes, aunque no dio detalles. Conclusión: nomás el gobernador de Jalisco no ve retenes del crimen. ¿Por qué será?

Por eso en su reunión con simpatizantes en la Expo Guadalajara, el secretario de Gobernación sentenció que en menos de tres años llegará el verdadero cambio y la reconstrucción para Jalisco, pero no dijo con quién.

Aunque no habló abiertamente de sus aspiraciones presidenciales, el evento que se anunció como una conferencia tuvo todos los ingredientes de un mitin y no faltaron los gritos de “presidente, presidente”.

También llamó la atención la brevedad de su conferencia, pues solo habló 11 minutos con todo y saludos. Los asistentes, en cambio, esperaron más de una hora por el retraso que tuvo el evento, pero algunos recibieron como “recompensa” una bolsa con galletas o sándwich, así como una bebida hidratante.

***

Después de la conferencia en la Expo Guadalajara, el secretario de Gobernación respondió algunas preguntas de los medios de comunicación, pero fue muy breve.

De plano no se abundó sobre una eventual alianza de Morena con el partido Hagamos (de la UdeG, pues) en Jalisco, en donde el rector Ricardo Villanueva podría encabezar una candidatura a Casa Jalisco o Guadalajara.

Por lo pronto, hoy reaparece en los medios de comunicación Ricardo Villanueva, por lo que dará todos los detalles de su reunión con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

¿Va la alianza o nomás fue para despistar al enemigo? Esa es la pregunta fundamental.

***

Nos cuentan que la iniciativa nacional “Diálogos por el país”, encabezada por ex gobernadores del PAN, ya comenzó con su proyecto para “limpiar la casa” y conformar una “gran alianza ciudadana” para los comicios en el Estado de México y Coahuila en 2023, pero principalmente para las federales del 2024.

¿Recuerdan la organización Unidos por México? Se trata de ex gobernadores panistas que se unieron para la elección del 2021. Y ahora buscan fortalecerse para los siguientes comicios. Entre éstos figuran los jaliscienses Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Ramírez Acuña, pero también de otras Entidades, como Fernando Canales, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo y Carlos Medina Plascencia.

Entre las coincidencias destaca que todos están contra López Obrador y Morena, por lo que impulsarán candidaturas de perfiles con trayectoria “ética, solventes, competitivos y con claro compromiso ciudadano”.