De acuerdo con los círculos cercanos a la oficina Oval de la Casa Blanca, hoy el presidente Joe Biden pudiera anunciar su intención de buscar la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales del año próximo. Dicho en otras palabras, buscar la reelección.

Biden, quien es el presidente más viejo -80 años de edad- en la historia política de los Estados Unidos y que ha visto reducida su popularidad significante, tiene una ventaja en su partido: Hasta el momento no ha surgido un aspirante serio o retador a la candidatura demócrata y el camino está despejado. Y aunque hay muchas dudas dentro del partido y se anhela una nueva cara u opción, un gran sector lo apoya.

Personas cercanas al mandatario dicen que su candidatura se hará mediante un video en donde usará el mismo argumento que cuando arrancó su anterior carrera por la Casa Blanca, recordando a los estadounidenses “quienes somos y a dónde vamos". Aunque su futuro político hoy se ve más complicado porque se enfrenta a su propio historial y el inminente regreso de Trump. Sin embargo, Joe Biden, en caso de lograr el respaldo demócrata y que no surja una sorpresiva figura que se oponga, pudiera convertirse en el presidente más impopular en ser reelegido -en caso de ganar la contienda electoral-, ya que según las encuestas -como FiveThirtyEight- el mandatario derrotaría a Donad Trump, quien aparentemente es quien cuenta con las mayores posibilidades de obtener el respaldo republicano para estar en la boleta presidencial. En otros términos, -hasta el momento- sólo hay de dos sopas en el ‘menú’ de la boleta electoral.

Históricamente, los presidentes que buscan la reelección en Estados Unidos siempre han contado con una tasa de aprobación de su trabajo del 50 por ciento o más por parte de los votantes estadounidenses, regla que se rompería en este hipotético caso, ya que la aceptabilidad a Biden ronda apenas alrededor del 40 por ciento. De acuerdo con una encuesta de la cadena de televisión NBC, la percepción positiva de Biden entre los ciudadanos es de apenas del 38 por ciento, mientras que dentro de su partido es de apenas el 36 por ciento, que es muy baja. Pero que no contrasta mucho con lo que sucede con Donald Trump, quien dentro del partido -después de los problemas legales en los que se ha visto envuelto- apenas cuenta con el 33 por ciento de aceptación y de 34 por ciento entre la ciudadanía, además de que entre sus principales oponentes entre los republicanos -como sería el caso de Ron De Santis, gobernador de Florida y Nikki Haley, exembajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU)-, la diferencia en las encuestas es de más de dos dígitos, por lo que resultaría improbable una nominación sorpresa. Una conclusión -como lo señalará este fin de semana el diario The New York Times-, la mayoría de los estadounidenses no quieren que Biden o Trump se postulen a la presidencia en el 2024, sin embargo ante la ausencia de precandidatos que brindan otras opciones, lo que se espera para los comicios del año próximo es una elección dividida y poco inspiradora.

Así que el entusiasmo de los republicanos por Trump motiva y contrasta con los demócratas por un Biden, que aunque no con las mejores notas de aceptación, se ha destacado por ser un presidente que ha logrado una fuerza unificadora dentro de su partido. Y para el país, de acuerdo con las recientes experiencias, el futuro luce más tranquilo y atractivo con los demócratas en la Casa Blanca que con los abruptos y altanerías de un republicano arrogante como es Trump. ¿Usted, qué opina?

