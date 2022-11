Sin gritos ni sombrerazos

El enfrentamiento a dos de tres caídas no llegó a la reunión del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con diputados y el gobernador de Jalisco. Aunque hubo críticas y cuestionamientos a la estrategia de seguridad federal por militarizar al país, no llegaron a los gritos ni sombrerazos.

En sus discursos, el secretario y el titular del Poder Ejecutivo estatal intercambiaron halagos y reconocimientos; incluso, la diputada de Futuro, Susana de la Rosa, afirmó que hay una alianza consolidada entre morenistas y emecistas. ¿Será?

Por su parte, la diputada de Hagamos, Mara Robles, no dejó pasar la oportunidad para dirigir varias críticas a la administración estatal.

Por cierto, nos cuentan que el doctor Carlos Lomelí estuvo muy cerca del secretario. Lo recibió en la Base Aérea y lo acompañó hasta el Congreso.



Antes de la visita de Adán Augusto, ayer quedó instalada la bancada de mujeres en el Congreso de Jalisco. Las 24 diputadas de todas las fracciones parlamentarias van por temas contra la violencia de género, los feminicidios y la impunidad. Y la cereza del pastel será una reforma electoral para buscar más espacios públicos para las mujeres, especialmente en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Hay un enorme reto para esta iniciativa: que los partidos políticos aumenten las candidaturas de mujeres en Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlajomulco. La pregunta es: ¿Qué pensarán los actuales alcaldes que aspiran a una reelección? ¿Y los hombres que están apuntados como candidatos a las alcaldías en esos municipios, sobre todo legisladores locales y federales?



Cuando el río suena, señal de que agua lleva. Es lo que dice el refrán. Y así se entiende tras una reunión en uno de esos restaurantes frecuentados por los políticos.

Resulta que el munícipe de Chapala, Alejandro Aguirre, comió con el ex alcalde de Tlaquepaque y ex candidato a gobernador, Miguel Castro, y también estuvo otro ex candidato a Casa Jalisco, Miguel Ángel Martínez.

El edil de Chapala es panista y se entiende el encuentro con Martínez, ¿pero con Miguel Castro?

En la charla, según dicen los que oyeron, se platicó de alianzas políticas y, claro, del próximo proceso electoral. En el PAN -que está deshojando la margarita para definir si van solos o en coalición-, Alejandro Aguirre es presentado como uno de los suspirantes a la gubernatura. ¿Será que pidió consejos a dos ex candidatos? Los dos perdieron la elección, así que tienen mucho para compartir.