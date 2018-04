Sin discriminar, son 20 mexicanos vinculados a Grandes Ligas

Son 20 los peloteros mexicanos actualmente vinculados a equipos tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, considerando a todos los beisbolistas que son mexicanos acorde a la Constitución General y a las leyes de nuestra patria, aun cuando no hayan nacido en territorio de esta nación, sin incurrir en insolente discriminación como muchos absurdamente hacen, aunque en sus recuentos y análisis sí mencionan como mexicanos a algunos peloteros no nacidos en México, considerándolos mexicanos tan sólo por ser de los beisbolistas consagrados, dejando de mencionar a otros quizá por no ser aún estelares según su peculiar consideración, siendo así el caso de lo que en este diario nos comparte regularmente Alejandro Maciel en su periódica colaboración que se llama “Power Ranking de los beisbolistas mexicanos en las Grandes Ligas”, quien hace una valoración del desempeño de los que según su muy personal opinión —que no comparto en lo absoluto— son los únicos peloteros mexicanos vigentes en equipos de Ligas Mayores y sólo enlista a 13 jugadores, siendo en realidad 20 los que deben ser considerados.

Con Dodgers de Los Ángeles está el jardinero oriundo de Tucson, Arizona, de padres mexicanos, Alexander Brady Verdugo, quien debutó en Ligas Mayores con Los Ángeles el 1 de agosto de 2017, y el brillante chamaco de Culiacán, Julio César Urías Acosta, quien debutó en la Gran Carpa el 27 de mayo de 2016 y está a punto de reactivarse plenamente tras el proceso de rehabilitación de la cirugía a que fue sometido el año pasado.

Con Padres de San Diego está el infielder nacido en Guadalajara, Jalisco, Christian Alejandro Villanueva, que debutó en la Gran Carpa el 18 de agosto de 2017, y con Diamondbacks de Arizona están en el roster activo dos sólidos serpentineros: el derecho de Huatabampo, Sonora, Noel Fernando Salas, en Grandes Ligas desde el 28 de mayo de 2010 y que ha jugado antes para Angelinos y Mets; así como el zurdo de Monterrey, Nuevo León, Jorge Alberto de la Rosa González, que inició en Grandes Ligas el 14 de agosto de 2004 y ha militado antes de en Arizona en Colorado, Kansas City y Milwaukee.

Ahora en Mets de Nueva York está el icónico aporreador e infielder Adrián González Sabín, nacido en San Diego, California, de padres mexicanos, quien es ligamayorista desde el 18 de abril de 2004 y ha jugado antes con Padres de San Diego, Medias Rojas de Boston y Dodgers de Los Ángeles. Con Phillies de Filadelfia está el lanzador Víctor Teodoro Arano, originario de Cosamaloapan, Veracruz, que debutó la Gran Carpa el 12 de agosto de 2017, y recientemente logró firmar contrato por un año con los Rangers de Texas el lanzador derecho Yovani Gallardo, siendo que el de Pénjamo, Michoacán, debutó como bigleaguer en 2007 y ha jugado para Cerveceros de Milwaukee, Rangers de Texas, Orioles de Baltimore, Marineros de Seattle antes de estar brevemente enrolado para esta campaña con Cincinnati, de donde fue extirpado hace poco, pero fue firmado casi de inmediato por los Rangers.

Hay cuatro excelentes pitchers mexicanos en Azulejos de Toronto, que son el abridor de Ciudad Obregón, Marco René Estrada, que está en Ligas Mayores desde 2008 habiendo jugado con Nacionales de Washington y Cerveceros de Milwaukee antes de llegar en 2015 a Toronto; el fino iniciador zurdo oriundo de Reynosa, Tamaulipas, Jaime Omar García, quien está en Grandes Ligas desde 2008 y que antes de llegar en esta temporada a Toronto ha vestido las casacas de Cardenales de San Luis, Bravos de Atlanta, Mellizos de Minnesota y Yankees de Nueva York; el también abridor Aarón Jacob Sánchez, nacido de padres mexicanos en Barstow, California, con experiencia ligamayorista desde 2014, siempre jugando para Azulejos, y el poderoso cerrador sinaloense oriundo del poblado Juan José Ríos, cerca de Los Mochis, José Roberto Osuna Quintero, quien ha jugado en la Gran Carpa para Azulejos desde el año 2015.

Con Mantarrayas de Tampa Bay está el experimentado taponero Sergio Francisco Romo, nacido en Brawley, California, de padres mexicanos oriundos de Jalostotitlán, bigleaguer desde 2008 y tres veces integrante del roster de Gigantes de San Francisco que ha ganado Serie Mundial, habiendo vestido también la casaca de Dodgers de Los Ángeles antes de llegar al fin de campaña pasada a Tampa.

En Medias Rojas de Boston está el serpentinero de Ciudad Obregón, Sonora, Héctor Velázquez Aguilar, quien se inició en Grandes Ligas con los patirrojos el 18 de mayo de 2017. En Medias Blancas de Chicago están los serpentineros Miguel Ángel “Mariachi” González Martín —oriundo de Pegueros, en Tepatitlán, Jalisco—, ligamayorista desde 2012 debutando con Orioles de Baltimore, habiendo jugado ya para Medias Blancas y Rangers de Texas, y el legendario taponero Joakim Agustín Soria, nacido en Monclova, Coahuila, con historia en Grandes Ligas desde 2007 y ha jugado para Reales de Kansas City, Piratas de Pittsburgh, Tigres de Detroit y Rangers de Texas, antes de aparecer con Medias Blancas. Con Atléticos de Oakland está el outfielder Khris Adrián Davis, nacido de madre mexicana en Lakewood, California, ligamayorista desde 2013 habiendo jugado para Cerveceros de Milwaukee antes de llegar en 2016 a Oakland.

Vinculados con Yankees de Nueva York están los pitchers Luis Enrique Cessa Gasperín, nacido en Córdoba, Veracruz, que debutó en Ligas Mayores el 4 de agosto de 2016, y Giovanny Gallegos, oriundo de Ciudad Obregón, Sonora, que es ligamayorista desde el 12 de mayo de 2017. Y está el infielder Anthony Michael Rendón, quien nació de padre mexicano originario de Michoacán en Richmond, Texas, el 6 de junio de 1990 y debutó en Ligas Mayores el 21 de abril de 2013 jugando para los Nacionales de Washington, equipo en el que sigue activo.

Ojalá se dejase de discriminar e informar sesgadamente y se diere seguimiento a todos los peloteros aztecas en la Gran Carpa.

@salvadorcosio1

Bambinazos61@gmail.com