Al menos el Día de la Madre, darse el regalo de vivirlo sin culpa alguna. Disfrutar, sin sentir que hay que recordar los errores del pasado y sentir que hemos fallado.

En estos días, de continuo aislamiento, hemos tenido la oportunidad de valorar más lo que somos y tenemos, de lo que es importante, frente a lo que de plano no vale la pena.

Qué más grande regalo que el vivir un día sin sentirte culpable y disfrutar por todo lo bueno que has hecho, teniendo la certeza de que siempre hiciste lo mejor que pudiste.

No importa que no se reúnan en ésta ocasión por las medidas sanitarias. Es mejor cuidar la salud, pero sí el poder disfrutar de la tranquilidad de saber que tu esfuerzo ha dado frutos y que no importan los errores que pudiste haber cometido, porque nadie es perfecto.

Es una oportunidad para sacudirte de toda culpa y tirarla a la basura en el cesto del olvido, y quedarte con lo bueno que has vivido. Que ningún sentimiento de frustración se alojé en el bendito orgullo de tu maternidad. Ahora sabes que has cosechado lo que has sembrado, y que ves los frutos de tanto sacrificio y esfuerzo. Y todo ha valido la pena. Ahora sí, déjate querer por tus hijos y por tus nietos si los tienes. Perdónate por lo que aún crees que hiciste de malo, y olvídalo por completo. Hoy es un día sin culpa alguna, descansa de toda queja y reclamo, de todo cuanto te has acusado a ti misma y que tu alegría domine éste hermoso día.

Que el aislamiento, no le resten felicidad a tu festejo familiar. Porque está en ti, reconocer lo mucho que has hecho por tus hijos. Aunque ellos no lo vean.

Feliz día.