Si las Chivas lo hicieron, por que no la oposición

Al inicio del Clausura 2023 nadie ‘metía las manos’ y aseguraba que las ‘Chivas’ llegaran a la final de la Liga MX. El 4 de enero pasado el sitio especializado de análisis FiveThirtyEight señaló que “Rayados, Águilas y Universitarios (Tigres) son los favoritos para no sólo dominar el campeonato, sino para llegar a la final. Sólo estos tres equipos acumulaban el 55% de probabilidades de salir campeón, por el 45% que suman el resto de participantes (15 equipos).

El vigente campeón, los Tuzos de Pachuca, cuentan con un estimado de apenas 9% de que repita el título. El top cinco lo completan los Guerreros de Santo Laguna con 7% de probabilidades. Es decir, de los llamados cuatro grandes del fútbol mexicano sólo América se ubica como un contendiente fuerte, según las previsiones. Cruz Azul y Guadalajara tiene el 6% y 5%, respectivamente”. Y miren lo que sucedió...!!!

Si los pronósticos -en este caso encuestas de preferencia- los transportamos a la arena política y hablamos de quién en estos momentos es el favorito para ganar la elección presidencial del año próximo, los números nos dicen que MORENA -el partido en el poder- está a la cabeza con 49 por ciento , seguido por el PAN con 20 por ciento, PRI 17 por ciento, Movimiento Ciudadano con un 5 por ciento y PRD con apenas 2 por ciento. Esto quiere decir que si se unieran todos como coalición, apenas sumarían 45 por ciento y no estarían en condiciones de ganar el 2 de junio del 2024 al oficialismo e impedir la continuación de la ‘cuarta transformación’.

MORENA ha tomado ventaja desde el momento en que López Obrador ‘sacó’ a ventilar sus ‘corcholatas’ adelantándose a los tiempos, con respingos de la oposición pero sin que nada o nada pudiera evitarlo. Y mientras el partido en el poder se promueve abierta y descaradamente con ‘sus fichas’, la oposición ha permanecido envuelta en la controversia de cómo, de dónde y cuándo escoger a quien será el abanderado de la alianza.

Apenas la semana pasada los miembros de la Alianza por México empezaron a analizar el método de elección, las posibles propuestas de recolección de un millón de firmas por los aspirantes presidenciales, la organización de primarias con al menos tres finalistas y recorridos exprés por todo el País, como parte del método que deberán acordar para elegir al candidato presidencial del 2024.

El problema es que actualmente en ninguno de los partidos de la oposición hay una figura o personaje que ‘ponga orden’ y que aglutine las ideas y el proyecto político.

Sin embargo, ante la desventaja en las encuestas y ante un panorama poco halagador para la oposición, hay esperanzas porque al seno de MORENA, donde los ‘codazos’ entre ‘corcholatas ‘empiezan causar fisuras internas que puedan provocar una implosión que los debilite, lo que representaría una oportunidad de ganar terreno a la oposición y llegar mejor posesionado a la

elección de junio. “Es más fácil que la oposición se una en este momento, al que le será difícil llegar a un acuerdo es al partido mayoritario, ese es el tema”, opinó el fin de semana Porfirio Muñoz Ledo, uno de los observadores políticos más agudos en el retiro.

Lo que sucedió con Chivas, por quien nadie daba un cacahuate, puede ser el caso de la oposición. Pero se necesita un candidato sólido, con mucha credibilidad y un proyecto de gobierno no lleno de promesas, si no de realidades. Entonces si se podrá aspirar llegar a la elección con posibilidades, no de antemano derrotado.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net