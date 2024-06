La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió tres medidas cautelares.

Dos, son denuncias presentadas por un partido político en contra de Vicente Fox Quesada y de Claudio X. González; y una más, iniciada de oficio por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en contra del coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno federal.

En todos los casos por publicaciones realizadas en X, el 30 y 31 de mayo, lo cual vulnera la veda o reflexión del proceso electoral en curso.

En el procedimiento vinculado con Vicente Fox, se resolvió procedente la adopción de la medida cautelar respecto a cuatro publicaciones en la red social ya que se advirtió que podría constituir propaganda electoral difundida en el periodo de veda.

En el caso de Claudio X. González, en el que se denunciaron publicaciones, aparentemente, de carácter proselitista, la Comisión resolvió, por unanimidad, procedente la adopción de la medida cautelar.

Respecto al Vocero del Gobierno federal, se concluyó la improcedencia de la adopción de la medida cautelar, porque el material denunciado ya no se encuentra disponible.

Desmiente sugerencia

El Instituto Nacional Electoral (INE) desmintió la información de un supuesto panfleto donde se recomienda a la ciudadanía no salir a votar debido a las altas temperaturas. A través de la cuenta de X de la iniciativa para combatir la desinformación, el organismo escribió: “Sobre un panfleto a nombre del Instituto donde se sugiere a la ciudadanía no salir a votar por las altas temperaturas, el INE informa que es falso, no existe tal alerta y la ciudadanía puede acudir a las urnas con libertad”.

Agencias

¡Aguas con las redes!

A unas horas de que se celebren las elecciones del 2 de junio, en redes sociales se comparten distintos mensajes sobre el tema. Aquí verificamos esta información.

A través de la aplicación Whatsapp se ha compartido este mensaje que asegura que, cualquier voto que se salga ligeramente del recuadro que contiene el nombre de los candidatos, será anulado. Esta información es falsa.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) el voto será válido siempre y cuando sea claro cuál es la opción que se está seleccionando, esto sin importar si la linea se sale ligeramente del marco de la boleta.

El día de ayer se publicó a través de la cuenta de X @Luis_C_Sandoval un mensaje que invitaba a la población a participar en la elección y en donde, supuestamente, el General Luis Cresencio Sandoval, pedía a Andrés Manuel López Obrador, no involucrarse en la elección.

Este mensaje fue desmentido por la SEDENA que dijo que se trata de una suplantación de la identidad del General.

Fiscalía Electoral llama a denunciar

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel), de la FGR, exhortó a la población a denunciar si observa irregularidades o presiones a la ciudadanía para votar por determinado candidato o partido político, ya que estos actos son sancionados penalmente.

Blinda búnker para conteos

El lugar donde el Comité Técnico Asesor encargado de los Conteos Rápidos (Cotecora) estará en un búnker blindado una vez que cierren las casillas y comience a fluir la información de las casillas seleccionadas para la muestra. La consejera Carla Humphrey, externo que nadie tendrá acceso a estos datos.

