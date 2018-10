Será reñida la Serie Mundial; Charros repuntan

Se augura reñida la edición 2018 de la Serie Mundial del Rey de los deportes, en que se enfrentan los campeones de la Americana y La Liga Nacional, en un serial del que será triunfador el escuadrón que obtenga primero cuatro victorias en un máximo de siete cotejos.

Los Medias Rojas de Boston se coronaron en la Liga Americana tras ganar 4-1 a los Astros de Houston la serie por la corona y con ello el derecho a disputar la Serie Mundial, dejando postrada y humillada en su propia casa a la escuadra texana que dejó de lado la posibilidad de lograr el anhelo por repetir como campeones de la Americana y de la Serie Mundial.

La serie por el campeonato de la Liga Americana concluyó en solo cinco cotejos y por más que no dejó de haber muy buena calidad de beisbol y sabrosa competencia en cada juego, no se cumplió el augurio en cuanto se pensaba sería un serial bastante más reñido al estarse enfrentando no sólo los dos mejores escuadrones de la moderna Liga, sino también los mejores dos equipos de todas las Mayores en razón de sus resultados obtenidos tanto en la agenda ordinaria como de la Postemporada, siendo además que al final del calendario regular de la campaña se vio más sólido a Houston que a Boston con el ingrediente de haberle ganado varios significativos encuentros los texanos a los de Massachusetts.

La gesta por el gallardete de la Americana inició con la victoria a domicilio de Astros, quienes humillaron en el primer cotejo a Medias Rojas en el Fenway Park más a partir de ello, los patirrojos se llevaron los siguientes cuatro eventos, el segundo en su casa cobrando la afrenta del juego inicial y completando la faena al hacer morder el polvo en su casa, el Minute Maid Park, a los hasta entonces campeones defensores.

A diferencia de lo ocurrido en la Americana, la decisión inherente al equipo campeón de La Liga Nacional se resolvió hasta el último juego posible, ya que Cerveceros de Milwaukee y Dodgers de Los Ángeles llegaron al séptimo encuentro empatados, tras cada escuadra ganó un evento de los dos iniciales desahogados en el Miller Park en la urbe cervecera de Wisconsin, en tanto en el estadio de la avenida Vin Scully en la loma de Chavez Ravine, los californianos locales lograron dos triunfos ante una sola victoria de la tropa de Milwaukee, yéndose a la casa de los Cerveceros con ventaja de 3-2 más sacando la casta los de casa para que en último cotejo se impusieran los californianos logrando desfondar el sueño de los muchachos comandados por Craig Counsell, que buscaban llegar por segunda vez a la Serie Mundial, tras haber tenido en este 2018 mejor desempeño que Dodgers en la campaña ordinaria y la Postemporada.

Los Dodgers han ganado el banderín de la Liga Nacional en 23 ocasiones, en tanto Medias Rojas han sido jerarcas de la Liga Americana 14 veces. La única ocasión que Dodgers (que aún jugaban en el estadio de Brooklyn, Nueva York con el nombre de Robins) y Medias Rojas se han enfrentado luchando por la supremacía en Serie Mundial fue en 1916, y en esa ocasión Boston se coronó en cinco juegos.

Hay dos peloteros mexicanos que han vestido la casaca de ambos equipos: el serpentinero Dennis Reyes y el infielder Adrián “El Titán” González Sabín. Además de ellos, destacan con esa característica los peloteros Bill Buckner, Pedro Martínez, Manny Ramírez y el timonel actual de Dodgers, Dave Roberts.

Lo que sin duda habrá es beisbol de la mejor calidad con entrega y pasión deportiva de los peloteros participantes, entre ellos con Dodgers el joven lanzador mexicano Julio César Urías Acosta, sin que se pierda la esperanza que Boston convoque al pitcher sonorense Héctor Velázquez Águilar.

Por otro lado, Charros de Jalisco obtuvo buenos resultados en la serie que sostuvo entre el viernes 19 y el pasado domingo 21 ante Cañeros de Los Mochis allá en el estadio Emilio Ibarra Almada, al ganarles primero y tercer cotejos, perdiendo el segundo del serial, con lo que los campiranos albicelestes de Jalisco se colocaron en la zona alta de la tabla de posiciones, siendo advertible cómo los caporales han venido mejorando bastante, cometiendo ya casi ninguna pifia defensiva, bateando más y con mejor oportunidad, además de luciendo mejoría sustancial en el desempeño de los serpentineros, con algunas excepciones como Jared Lakind y Orlando Lara.

Además, es claro que deben aún mejorar Joe Colón y Vince Molesky, pero sin dejar de señalar que la novena se ve cada día más sólida en su desempeño, a la espera, además, del próximo arribo de los lanzadores Felipe González y Marco Antonio Tovar, el brillante guardián de la tercera base y buen bateador Agustín Murillo Pineda y el jardinero también poderoso toletero Yadir Drake y ello seguramente generará mejores resultados.

Es esperable traigan al menos dos triunfos de la serie ante Yaquis de Ciudad Obregón a jugarse desde hoy y hasta el 25 del mes en curso y regresen a casa como máquina beisbolera muy afinada a enfrentar con éxito entre el 26 y el 28 a Águilas de Mexicali, y posteriormente recibir a Mayos de Navojoa. La fanaticada está contenta pero quiere aún más victorias y gran calidad de juego y espectáculo.

